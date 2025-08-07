На ремонт линейных ускорителей в НЦОГ выделили более 3 миллионов сомов

На ремонт линейных ускорителей в Национальном центре онкологии и гематологии выделили более 3 миллионов сомов. Об этом 24.kg сообщил директор медучреждения Нурбек Букуев.

По его словам, на ремонт одного аппарата 1,2 миллиона сомов выделил Минздрав КР. Ремонт второго на 1,9 миллиона сомов профинансировал Фонд социального партнерства по развитию регионов.

«Заключены договора с местной компанией-поставщиком услуг, имеющей сертифицированного инженера. Она уже заказала запасные части, вышедшие из строя. Фирма Elekta должна изготовить их и выслать, после чего останется их установить. На весь этот процесс, включая сертификацию и установку, предусмотрено 45 дней», — сказал Нурбек Букуев.

Напомним, в НЦОГ вышли из строя оба линейных ускорителя. Часть пациентов продолжают лечение на аппарате «Бабатрон», который работает на радиоактивном источнике (кобальт-60). Однако активность источника падает, поэтому проводились переговоры с Индией по поводу получения нового радиоактивного источника. Остальным пациентам придется ждать, пока не отремонтируют хотя бы один линейный ускоритель.