17:34
USD 87.45
EUR 101.22
RUB 1.09
Общество

На ремонт линейных ускорителей в НЦОГ выделили более 3 миллионов сомов

На ремонт линейных ускорителей в Национальном центре онкологии и гематологии выделили более 3 миллионов сомов. Об этом 24.kg сообщил директор медучреждения Нурбек Букуев.

По его словам, на ремонт одного аппарата 1,2 миллиона сомов выделил Минздрав КР. Ремонт второго на 1,9 миллиона сомов профинансировал Фонд социального партнерства по развитию регионов.

Читайте по теме
Индия готова помочь Кыргызстану в вопросах онкологии

«Заключены договора с местной компанией-поставщиком услуг, имеющей сертифицированного инженера. Она уже заказала запасные части, вышедшие из строя. Фирма Elekta должна изготовить их и выслать, после чего останется их установить. На весь этот процесс, включая сертификацию и установку, предусмотрено 45 дней», — сказал Нурбек Букуев.

Напомним, в НЦОГ вышли из строя оба линейных ускорителя. Часть пациентов продолжают лечение на аппарате «Бабатрон», который работает на радиоактивном источнике (кобальт-60). Однако активность источника падает, поэтому проводились переговоры с Индией по поводу получения нового радиоактивного источника. Остальным пациентам придется ждать, пока не отремонтируют хотя бы один линейный ускоритель.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338830/
просмотров: 234
Версия для печати
Материалы по теме
В Центре онкологии рассказали, на что направят выделенные 10 миллионов сомов
Индия готова помочь Кыргызстану в вопросах онкологии
Реформировать онкологическую службу намерен Минздрав Кыргызстана
Нет техобслуживания. В Центре онкологии вышли из строя оба линейных ускорителя
В Нарынской области врачи-онкологи проведут бесплатные консультации
Проблемы с препаратами в Центре онкологии возникли из-за «странной» партии
Джонни Депп в образе Джека Воробья посетил детей в больнице Мадрида
Онкопрепараты начнут поступать с июля, обещает Кыргызфармация
Наццентр онкологии с 12 мая начнет бесплатный прием в Джалал-Абадской области
С мая команда детских онкологов начнет выезды в регионы Кыргызстана
Популярные новости
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и&nbsp;на&nbsp;какие цели Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
Календарь прививок. Кому и&nbsp;когда их&nbsp;делать и&nbsp;почему это важно Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно
На&nbsp;складах по&nbsp;всему миру скопились тысячи тонн помощи из-за ликвидации USAID На складах по всему миру скопились тысячи тонн помощи из-за ликвидации USAID
В&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;восемь часов отключили телевидение и&nbsp;радио В Кыргызстане на восемь часов отключили телевидение и радио
Бизнес
Подключайте выгодный интернет от&nbsp;О! для путешествий&nbsp;&mdash; от&nbsp;90&nbsp;сомов Подключайте выгодный интернет от О! для путешествий — от 90 сомов
Подключай eSIM от&nbsp;MEGA и&nbsp;получай 30&nbsp;ГБ интернета бесплатно Подключай eSIM от MEGA и получай 30 ГБ интернета бесплатно
&laquo;Айыл Банк&raquo; дарит путевку на&nbsp;умру вкладчикам депозита &laquo;Мудараба&raquo; «Айыл Банк» дарит путевку на умру вкладчикам депозита «Мудараба»
&laquo;Компаньон FEST&raquo;: яркий летний фестиваль на&nbsp;Иссык-Куле «Компаньон FEST»: яркий летний фестиваль на Иссык-Куле
7 августа, четверг
17:27
В Джумгальском районе обещают оборудовать общежитие для медработников В Джумгальском районе обещают оборудовать общежитие для...
17:25
На рынке «Дордой» демонтируют постройки, мешающие строительству дороги
16:54
На ремонт линейных ускорителей в НЦОГ выделили более 3 миллионов сомов
16:38
В Центре онкологии рассказали, на что направят выделенные 10 миллионов сомов
16:35
Подключайте выгодный интернет от О! для путешествий — от 90 сомов