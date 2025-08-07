В Бишкеке установили график выноса мусора, но штрафовать никого не будут

Установление графика выноса мусора в Бишкеке — это не жесткое требование, а рекомендация, основанная на международной практике. Об этом заявил вице-мэр столицы Рамиз Алиев на конференции «Зеленая реновация, внутренняя миграция и качество воздуха: интегрированные решения для устойчивого будущего Кыргызстана».

По его словам, установленное время для выноса мусора — с 18.00 до 24.00 — должно улучшить санитарную ситуацию, но не предполагает штрафов или наказаний для горожан.

«Это не наша выдумка, а мировой опыт. Посмотрите на развитые страны: там мусор вывозят по четкому графику — сегодня, например, пластик, завтра — бумагу, послезавтра — органику», — отметил Рамиз Алиев.

Он пояснил, что вечерний сбор отходов позволяет мусоровозам работать эффективнее. Днем техника может сделать один рейс, а вечером — до трех, что экономит топливо и снижает затраты.

Вице-мэр подчеркнул: «Мы не стремимся к наказаниям. Мы стремимся к разумной и чистой столице. Люди должны понимать логику этого решения и добровольно его придерживаться».