Пищевые отравления. Предпринимателям напомнили о штрафных санкциях за нарушения

При выявлении нарушений требований санитарного законодательства на точки общепита накладываются штрафные санкции. Об этом в прямом эфире сообщила санитарный врач столичного центра госсанэпиднадзора Умут Сатыбалдиева.

По ее словам, согласно Кодексу о правонарушениях, в зависимости от вида нарушения сумма штрафов варьируется до 65 тысяч сомов.

«К примеру, отсутствие прохождения медосмотра персоналом влечет наложение штрафа в размере 13 тысяч сомов; нарушение требований технических регламентов в сфере пищевой безопасности, санитарных правил — 23 тысячи сомов. При обнаружении просроченной продукции — 17 тысяч сомов», — сказала Умут Сатыбалдиева.

Она отметила, что все предприятия общественного питания являются объектами высокого риска и проверяются один раз в год. Но кратность, исходя из рисков, может быть увеличена. Повторные проверки проводят с целью контроля выполнения выданных предписаний по устранению выявленных нарушений.

По данным санврача, самое распространенное нарушение — отсутствие прослеживаемости закупаемых продуктов, от чего зависит конечный результат. «При закупе продуктов питания предприниматель должен позаботиться о наличии сопроводительных документов, гарантирующих безопасность, в виде ветеринарных сертификатов на сельхозпродукцию или декларации соответствия на другие продукты питания», — заметила Умут Сатыбалдиева.

Она добавила, что нарушение технологического процесса (когда пересекаются потоки сырья и готовой продукций, или чистой и грязной посуды) тоже может быть одной из причин негативных последствий для здоровья человека.

«Еще одно распространенное нарушение — отсутствие медицинского освидетельствования персонала. Человек, не проходивший медосмотр, может быть носителем различных заболеваний, инфекций, в том числе и туберкулеза. Также мы выявляем часто нарушения санитарного режима (несвоевременная уборка, нарушение режимов мойки и дезинфекции всех поверхностей, включая посуду)», — резюмировала Умут Сатыбалдиева.