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Общество

Наконец-то! Мэрия Бишкека обещает построить в столице 20 общественных туалетов

Проект по развитию сети общественных санитарных объектов стартовал в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

По ее данным, проект направлен на улучшение санитарных условий в парках, скверах, на транспортных узлах и местах массового скопления людей, а также для того, чтобы создать современную, безопасную и доступную систему санитарных объектов, соответствующую санитарным нормам и требованиям инклюзивности.

До конца 2025 года планируется построить 20 общественных туалетов — по пять в каждом районе. А в рамках государственно-частного партнерства будет установлено еще 15 туалетов.

В мэрии проинформировали, что восстановлены туалеты в парках имени Боталиева и Тулебердиева, на пересечении улиц Байтик Баатыра и Ахунбаева, а также рядом с филармонией.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338312/
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