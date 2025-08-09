Мэрия Бишкека приглашает инвесторов вложиться в городские туалеты

В Бишкеке стартовала новая социально значимая инициатива — развитие сети санитарных объектов в столице, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Мэрия приглашает предпринимателей и представителей бизнес-сообщества принять участие в проекте по созданию современных и доступных общественных туалетов.

Как отмечают там, развитие инфраструктуры санитарных точек — важный шаг к улучшению городской среды, чтобы сделать Бишкек более комфортным и чистым для жителей и гостей столицы. Санитарные объекты планируется сделать удобными, гигиеничными, оснащенными новейшими технологиями и адаптированными для людей с инвалидностью.

В рамках проекта принимаются различные предложения: от аренды земельных участков до реализации проектов на условиях государственно-частного партнерства. Особое внимание уделяется инновационным решениям, таким как автономное водоснабжение и энергосбережение.

Все желающие могут направить свои проектные предложения с фото и презентациями на электронный адрес indirabolotbek@gmail.com. В случае заинтересованности муниципалитет пригласит авторов проектов для дальнейшего обсуждения.

Мэрия призывает бизнес-сообщество к сотрудничеству и вместе сделать Бишкек городом с современной и развитой санитарной инфраструктурой.

По вопросам можно обращаться по телефону 0312979195 (0329).