В мэрии Бишкека прокомментировали появление камер в туалете школы № 111

В департаменте образования мэрии Бишкека отреагировали на информацию о видеокамерах, установленных в туалетах школы №111.

Напомним, в соцсетях сообщалось, что камеры размещены как в уличном, так и во внутреннем туалете, при этом часть кабинок без дверей. Родители заявили, что дети стесняются пользоваться туалетом.

В ведомстве отметили, что с администрацией школы проведена разъяснительная работа, а оборудование демонтировано в срочном порядке.

«Камеры, установленные в санитарных помещениях, не функционировали и запись не велась», — сообщили в департаменте образования.