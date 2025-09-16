Дорога или туалет? Дастан Бекешев обратил внимание на проблемы школьников

«Сходить в туалет — это право человека?» — задался вопросом депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша.

После доклада омбудсмена «О состоянии прав и свобод человека и гражданина в 2024 году» Дастан Бекешев обратил внимание акыйкатчи на нарушение прав школьников.

«Мы всегда говорим про учебники, это хорошо, правильно. Но в школах нет элементарных условий, во многих школах туалеты настолько пришли в негодность, но никто не хочет этим заниматься или не обращает внимания, как будто это мелочь. Я прошу омбудсмена, когда мониторите право детей на образование, проверьте и эту часть. В Минстрое говорят — пусть мэрия смотрит, а мэрия говорит, что денег нет. В право на образование входят не только учебники или нехватка учителей, но и возможность элементарно справить нужду», — сказал депутат.

Вице-мэр Бишкека Виктория Мозгачева, присутствовавшая на заседании, отметила, что ежегодно выделяется от 200 и более миллионов сомов на капитальный ремонт объектов образования — замена санузлов, инженерной сети, отопления и кровли.

«Есть приоритетный список, по которому все работают. Невозможно за один год провести капремонт всех санузлов», — сказала вице-мэр.

Однако депутат в ответ заявил, что должны сделать ремонт всех туалетов в школах.

«Должны сделать, обязаны. Лучше одну дорогу не делайте, ничего страшного, по колдобинам поездим, чем дети будут страдать. Проблема в приоритетах. Тем, кто составляет бюджет, на самом деле наплевать. Ты либо дорогу большую строишь, либо детям создаешь элементарные условия. Что приоритетнее?» — сказал Дастан Бекешев.