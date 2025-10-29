Главу Верховного суда возмутило неравенство в туалетах Кара-Кульджинской фемиды

Председатель Верховного суда Кыргызстана Медербек Сатыев во время рабочей поездки в Кара-Кульджинский район посетил новое здание районного суда и остался недоволен увиденным.

Как сообщили очевидцы, главе ВС показали уборную, где оказались отдельные кабинки для сотрудников и для посетителей суда. При этом условия для работников были заметно лучше.

Медербек Сатыев назвал это проявлением двойных стандартов и поручил снести все туалетные перегородки и построить помещения заново — одинаковыми для всех.

На ремонт здания суда выделено 24 миллиона сомов.