12:32
USD 87.45
EUR 101.43
RUB 1.07
Общество

В школе № 111 установили камеры, ведущие прямо на открытые женские туалеты

В уборных комнатах школы № 111 в МТУ «Нижняя Ала-Арче» установили камеры, ведущие прямо на открытые туалеты. Об этом 24.kg сообщил активист района.

По его словам, в What’s App группе района родители написали, что в школе № 111 установили камеры в туалетах и теперь их дети стесняются туда заходить. Мужчина решил разобраться в этом деле и посетил данное учреждение.

Там он увидел, что в женских и мужских санузлах в здании школы камеры расположены прям над кабинками, а в женских уборных на улице и вовсе направлены на туалеты без дверей.

«Я сначала осмотрел уличный туалет — действительно, камеры были. Затем с разрешения девочек зашел во внутренний туалет, где тоже обнаружил камеры, направленные сверху на кабинки. В туалете для мальчиков — то же самое: камеры смотрят прямо на писсуары. Кроме того, у девочек в уличном туалете вообще нет дверей», — сообщил активист.

Он обратился с жалобой к директору, на что та агрессивно отреагировала и вызвала милицию.

«Я объяснил директору, что установка камер в туалетах противоречит закону и Конституции.  Она сказала, что это режимный объект и я не имел право снимать туалет, и вызвала милицию. Меня доставили в отделение, где я написал заявление на директора школы, а затем направил жалобы в прокуратуру и в управление образования Свердловского района», — добавил мужчина.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/348198/
просмотров: 249
Версия для печати
Материалы по теме
Туалеты без запретов — в Кыргызстане могут сделать их бесплатными для всех
Почему сокращены каникулы школьников, объяснили чиновники
Озвучена дата, когда начнутся осенние каникулы в школах Кыргызстана
В комплексе ГИК «Мурас» запущен пилотный филиал школы № 40
Угроза ученикам. Бишкекские школы не будут переводить на онлайн-обучение
Не скрывать факты инцидентов в школах Манаса призвал директоров глава ГКНБ
«Твой Эко Заряд»: в трех школах Бишкека открыли новые воркаут-площадки
В Индонезии рухнула школа-интернат: число погибших выросло до 54 человек
После инцидента между учениками директор школы в Караколе получил выговор
При строительстве новой школы в Баткене выявлены нарушения
Популярные новости
Получаем &laquo;балага суйунчу&raquo;. Какие документы нужны и&nbsp;куда идти Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти
Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о&nbsp;себе Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о себе
Озвучена дата, когда начнутся осенние каникулы в&nbsp;школах Кыргызстана Озвучена дата, когда начнутся осенние каникулы в школах Кыргызстана
20&nbsp;октября: где в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;регионах отключат свет 20 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Бизнес
KICB подвел первые итоги масштабной акции &laquo;Ссылка на&nbsp;успех&raquo; KICB подвел первые итоги масштабной акции «Ссылка на успех»
Жительница Бишкека уже выиграла 500 тысяч сомов от&nbsp;MBANK Жительница Бишкека уже выиграла 500 тысяч сомов от MBANK
Больше гигабайтов, больше свободы&nbsp;&mdash; тариф MIX от&nbsp;MEGA Больше гигабайтов, больше свободы — тариф MIX от MEGA
Бонусы за&nbsp;патент и&nbsp;рефералов в&nbsp;приложении &laquo;Береке&nbsp;2.0&raquo; от&nbsp;&laquo;Айыл Банка&raquo; Бонусы за патент и рефералов в приложении «Береке 2.0» от «Айыл Банка»
23 октября, четверг
12:32
В 2024 году взаимная торговля в рамках ЕАЭС выросла на 9,1 процента В 2024 году взаимная торговля в рамках ЕАЭС выросла на ...
12:26
Отец Акжола Махмудова раскритиковал нового тренера сборной Кыргызстана
12:20
В школе № 111 установили камеры, ведущие прямо на открытые женские туалеты
12:09
На КПП «Ак-Жол» пресекли незаконный ввоз стоматологических имплантатов
12:08
Семья Турдакуна Усубалиева против переименования Кочкора в его честь