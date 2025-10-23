В школе № 111 установили камеры, ведущие прямо на открытые женские туалеты

В уборных комнатах школы № 111 в МТУ «Нижняя Ала-Арче» установили камеры, ведущие прямо на открытые туалеты. Об этом 24.kg сообщил активист района.

По его словам, в What’s App группе района родители написали, что в школе № 111 установили камеры в туалетах и теперь их дети стесняются туда заходить. Мужчина решил разобраться в этом деле и посетил данное учреждение.

Там он увидел, что в женских и мужских санузлах в здании школы камеры расположены прям над кабинками, а в женских уборных на улице и вовсе направлены на туалеты без дверей.

«Я сначала осмотрел уличный туалет — действительно, камеры были. Затем с разрешения девочек зашел во внутренний туалет, где тоже обнаружил камеры, направленные сверху на кабинки. В туалете для мальчиков — то же самое: камеры смотрят прямо на писсуары. Кроме того, у девочек в уличном туалете вообще нет дверей», — сообщил активист.

Он обратился с жалобой к директору, на что та агрессивно отреагировала и вызвала милицию.

«Я объяснил директору, что установка камер в туалетах противоречит закону и Конституции. Она сказала, что это режимный объект и я не имел право снимать туалет, и вызвала милицию. Меня доставили в отделение, где я написал заявление на директора школы, а затем направил жалобы в прокуратуру и в управление образования Свердловского района», — добавил мужчина.

