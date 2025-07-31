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Общество

Часть торговцев рынка «Келечек» в Оше готова к переезду на новое место — мэрия

Часть торговцев рынка «Келечек» в Оше готова к переезду на новое место. Пресс-служба мэрии распространила видео, на котором несколько арендаторов говорят, что получили торговые точки на новом частном рынке «Жибек-Жолу».


Сегодня должен начаться перенос рынка «Келечек» в новый торговый комплекс «Жибек-Жолу». Но накануне на встрече мэра с торговцами последние отказались от переезда.

«На рынке мэрии выделено 502 торговые точки. Из них 382 предоставят предпринимателям бесплатно. Ходят слухи, что торговцев вынуждают выкупать места по $10 тысяч, но это неправда. Им нужно будет платить только за аренду земли и патент», — сказал ранее градоначальник Женишбек Токторбаев.

Одна из предпринимательниц заметила, что на рынке работают около 1 тысячи 800 торговцев, но только около 400 обещают предоставить бесплатно рабочие места. 

Напомним, в пресс-службе мэрии южной столицы сообщали, что с 1 июля все крупные рынки Оша переместят на территорию нового муниципального рынка. По ее данным, решение принято в рамках мероприятий по упорядочиванию торговли и улучшению санитарных условий в городе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338067/
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