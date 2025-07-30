«Дьявол носит Прада 2»: в сети появились первые кадры со съемок фильма

На улицах Нью-Йорка папарацци поймали главных героев во время съемки продолжения фильма о редакторе модного журнала Миранде Пристли.
Кадры сразу разлетелись по социальным сетям. На улицах Манхэттена уже не раз были замечены Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй, которые исполняют роли Миранды Пристли и Андреи Сакс.
К ним присоединилась и Эмили Блант в образе Эмили Чарлтон с узнаваемыми рыжыми волосами в стильном корсете и рубашке от Dior.
Кроме того, недавно Энн Хэтэуэй взорвала интернет, опубликовав первый кадр в образе Энди — в стильном костюме в полоску и с широкой улыбкой с подписью «Andy Sachs 2025 #dwp2».
К актерскому составу также присоединилась актриса Симон Эшли, которая до этого сыграла одну из главных ролей в сериале «Бриджертоны».
Напомним, в начале июле стало известно, что продолжение культового фильма начали снимать после 20 лет с премьеры первой части. На экраны вернутся полюбившиеся актеры Энн Хэтэуэй, Стэнли Туччи, Мэрил Стрип и Эмили Блант.
Режиссером продолжения вновь выступает Дэвид Фрэнкел, работавший над первой частью, а сценарий написала Алин Брош МакКенна. Премьера «Дьявол носит Прада 2» намечена на 1 мая 2026 года.