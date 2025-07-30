Ошский рынок переезжает: в пригороде Бишкека растет гигантский комплекс

На севере столицы, в районе объездной дороги недалеко от МТУ Пригородное, в активной фазе идет строительство нового Ошского рынка.

Журналисты 24.kg побывали на месте и зафиксировали ход работ: территория расчищена, поднимаются стены, на площадке задействована тяжелая техника, работают десятки строителей. Уже видны очертания будущего рынка в виде круга.

Как ранее сообщали в управлении делами президента, проект реализуется по инициативе главы государства Садыра Жапарова. Цель — перенести один из самых загруженных рынков Бишкека за пределы центральной части города, разгрузить транспортные потоки и создать современную инфраструктуру для торговли.

Старый рынок вызывал множество жалоб: пробки, антисанитария, хаотичная застройка. Новый комплекс станет не просто заменой, а принципиально другим торговым пространством.

торговые павильоны и складские блоки;

автостоянки и логистические терминалы;

зону общественного питания;

пункты бытового обслуживания и отдыха.

На участке площадью более 160 гектаров планируется разместить:

Общая площадь строящихся торговых блоков — более 90 тысяч квадратных метров. По данным подрядчика, первый этап включает возведение шести модульных корпусов, каждый по 2 тысячи 500 квадратов. В дальнейшем их количество удвоится.

Строительство сопровождается техническими трудностями: участок требует усиленной дренажной системы из-за высокого уровня грунтовых вод. Однако, как уверяют на площадке, график работ соблюдается, завершение первого этапа запланировано на октябрь 2025 года.

Месторасположение нового рынка выбрано с учетом логистических потоков — рядом проходит трасса, ведущая к аэропорту «Манас». Также предусмотрено строительство транспортной развязки и линии общественного транспорта. На месте планируется и автовокзал.

По оценкам, на нынешнем Ошском рынке трудится около шести тысяч человек. Многие из них обеспокоены предстоящим переездом: подробные условия аренды и переходного периода пока не оглашались. Торговцы опасаются высокой стоимости павильонов и возможной потери покупателей на новом месте.

«Мы узнали из СМИ, что нас скоро переселят. Хотим ясности — сколько будет стоить аренда, когда точно переедем и кто за это отвечает», — рассказала журналистам продавщица текстиля Гульнара А.

В мэрии Бишкека ранее сообщили, что на месте старого рынка после демонтажа планируется создать общественное пространство и озелененную зону. А также оставить часть рынка — речь идет о старом крытом базаре, которую планируют использовать как достопримечательность для туристов.