В Самарканде уволили чиновника, сидевшего на совещании с секретаршей на коленях

В Самарканде произошел большой скандал после того, как достоянием широкой общественности стала запись с рабочего совещания местных чиновников, проходившего в видеоформате. На одном из кадров руководитель районного отдела Министерства занятости и сокращения бедности Узбекистана усадил к себе на колени свою секретаршу и обнимал ее, забыв, что камера включена.

В ведомстве отреагировали на инцидент. Подобное поведение противоречит нормам служебной этики, а к нарушениям дисциплины в системе применяется принцип абсолютной нетерпимости, заявили там. В итоге чиновник был уволен.

О том, когда именно произошел инцидент, не сообщается.

Издание «POLITIK Центральная Азия» собрало ряд случаев с участием узбекских чиновников, лишившихся должностей за неподобающее поведение.

Глава отдела занятости Андижана. Уволен после публикации в соцсетях фото, на которых он курит гашиш прямо в служебном кабинете.

Глава агентства «Узбекчорвансл» Бахтиер Отамуродов во время командировки оскорблял персонал гостиницы и бросался в них предметами. После общественного резонанса освобожден указом президента.

Замхокима Сырдарьинского района Нурали Мирзаев уволен в 2021 году после появления видео, где он отдыхает в компании танцовщиц и раздает им деньги.

Судья Мирабадского района Ташкента 21 апреля 2025-го в нетрезвом виде угнал автомобиль. Уволен по итогам служебной проверки — за нарушение судейской этики.

Начальник УБДД Ферганской области подполковник Акмаль Ахмедов систематически отменял штрафы своей жене, которая за год нарушила ПДД 61 раз. После скандала в соцсетях его уволили, а четырех его подчиненных привлекли к дисциплинарной ответственности.