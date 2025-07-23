В Берлине бастуют сотрудники TikTok. Их хотят заменить ИИ

Соцсеть TikTok, принадлежащая китайской компании ByteDance, планирует сократить около 150 модераторов контента, а также 15 сотрудников отдела TikTok Live. Об этом сообщает DW.

По данным издания, ожидается, что их задачи будет выполнять искусственный интеллект или работники на аутсорсе.

«В течение последних нескольких месяцев сотрудникам пришлось обучать искусственный интеллект, который теперь возьмет на себя их обязанности», — заявили в профсоюзе Ver.di, который стал организатором однодневной забастовки в немецкой столице.

Сегодня утром протестующие устроили сплав на лодках по реке Шпрее, после чего встретились на митинге. Сотрудники соцсети в Германии требуют выходного пособия в размере трехлетней зарплаты и продления срока уведомления об увольнении на 12 месяцев. Руководство TikTok отказалось обсуждать эти требования.

По данным профсоюза, потеря работы в соцсети может поставить под угрозу статус резидента некоторых иностранных сотрудников.