Камчыбек Ташиев о том, как решить проблему нехватки медиков в регионах

Для решения проблемы нехватки медицинских кадров в регионах Кыргызстана необходимо пересмотреть правила поступления в вузы и формат Общереспубликанского тестирования. Об этом VB.KG сообщил заместитель председателя кабинета министров, председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

По его словам, одной из основных причин, по которой выпускники медицинских вузов не желают ехать работать в регионы, является то, что большинство из них — городские.

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«В медицинские вузы поступают в основном выпускники столичных школ, так как у них больше возможностей для получения качественного образования. Абитуриенты из сельской местности не могут на равных конкурировать с ними в силу ряда объективных и субъективных причин. В результате даже очень способные дети получают низкие баллы по результатам ОРТ, от чего теряют шансы поступить. В этой связи, думаю, необходимо снизить пороговые баллы для поступления в медвузы для выпускников из сельских школ с обязательным их трудоустройством на малой родине после окончания вуза», — цитирует издание Камчыбека Ташиева.

Отметим, что согласно отчету Центра оценки в образовании и методов обучения по итогам Общереспубликанского тестирования и зачисления в вузы КР, в 2024 году в Кыргызскую государственную медицинскую академию зачислен 441 абитуриент.

Из них только 112 — это выпускники бишкекских школ, 175 — выпускники сельских школ, 101 — выпускники школ малых городов и областных центров, 48 — выпускники школ высокогорной зоны.

При этом максимальное значение тестовых баллов у выпускников сельских школ оказалось выше, чем у сверстников столичных школ, а минимальный и средний балл ниже.

Фото из отчета ЦООМО

Напомним, в период приемной кампании места распределяют пропорционально количеству талонов, зарегистрированных по каждой категории школ. Конкурс в каждой категории проводится по отдельности.

Выпускники бюджетных отделений должны отработать два года по направлению, а при отказе — возместить затраты государства.