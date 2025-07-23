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Общество

Аномальная жара: изменение климата и солнечный удар по экономике Кыргызстана

Высокая температура воздуха, установившаяся в Кыргызстане в 2025 году, стала не просто погодной аномалией, а очередным мощным испытанием для экономики страны. Сухое и жаркое лето подтверждает тенденции к ухудшению климатических условий. В итоге это начинает серьезно влиять на сельское хозяйство и энергетику, малый бизнес и государственные расходы. Усиливающаяся жара оставляет ощутимый след в финансовом балансе страны и все сильнее угрожает экономической стабильности.

Потери аграрного сектора

По оценкам климатологов и данных Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агросектор Кыргызстана ежегодно теряет сотни миллионов сомов из-за климатических изменений, жара в 2025 году стала очередным подтверждением. 

24.kg
Фото 24.kg. Аномальная жара: изменение климата и солнечный удар по экономике Кыргызстана

Она усугубила дефицит воды, необходимой для полива, особенно в Чуйской, Таласской и Ошской областях. Из-за стремительного испарения влаги из почвы и снижения уровня рек урожай зерновых и овощей может снизиться на 15–20 процентов. Это, по прогнозам, приведет к потерям сельхозсектора на сумму свыше 3 миллиардов сомов.

Проблемы с электроэнергией

Кыргызстан на 90 процентов зависит от гидроэнергетики, и уровень воды в Токтогульском водохранилище — главном энергетическом ресурсе страны — в июле 2025 года был ниже нормы почти на 2,5 метра. Это поставило под угрозу производство электричества в самый жаркий сезон.

По словам представителей НЭСК, потребление электроэнергии в столице выросло на 12 процентов по сравнению с 2024 годом. Такая нагрузка грозит ее дефицитом и необходимостью импорта из соседних стран.

из интернета
Фото из интернета. По словам представителей НЭСК, потребление электроэнергии в столице выросло на 12 процентов по сравнению с 2024 годом.
Аналитики предупреждают, что без срочных мер дефицит энергии может привести к массовым отключениям, что серьезно ударит по промышленности и бытовому сектору.

Например, многие малые предприятия в Бишкеке сообщают о падении выручки до 20 процентов из-за того, что посетители избегают душных помещений без кондиционеров. К тому же растут затраты на электроэнергию из-за усиленной работы холодильного оборудования.

Стройка дорожает

Жара выше 35 градусов снижает производительность рабочих на открытых площадках на 15–25 процентов, говорится в исследовании Times Central Asia. В Кыргызстане уже наблюдаются случаи тепловых ударов, обмороков, что замедляет ход строительных и производственных работ.

из интернета
Фото из интернета. Аномальная жара в Бишкеке
Кроме того, температура влияет на качество строительных материалов — бетон и асфальт быстрее теряют свойства, что вынуждает подрядчиков увеличивать расходы на освещение и ночные смены. В результате себестоимость строительства выросла на 5–7 процентов.

Рост цен и лишние расходы

Цены на продукты питания также растут стремительно: овощи и зелень подорожали на 20–25 процентов, молочные продукты — на 12-15 процентов, а мясо — на 10–18 процентов. Такие данные приводит Нацстатком.

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Мэрия Бишкека выделила дополнительно более 100 миллионов сомов на полив зеленых зон и покупку оборудования для охлаждения улиц. В бюджетах также выросли расходы на медицинское обслуживание — увеличилось количество вызовов скорой помощи с тепловыми ударами и сопутствующими заболеваниями.

Прогнозы и что делать

По прогнозам Всемирного банка и климатических экспертов, если тенденция сохранится, Кыргызстан может ежегодно терять до 1,3 процента ВВП из-за последствий экстремальной жары. Количество дней с температурой выше 35 градусов в Бишкеке к 2030 году может вырасти до 60–70, тогда как сейчас таких дней около 30–40.

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Аномальная жара — это не только природная беда, но и серьезный экономический вызов. Без скоординированных мер по адаптации сельского хозяйства, энергетики, строительной отрасли и малого бизнеса экономика Кыргызстана рискует понести значительные убытки, которые в будущем только вырастут.

Правительству и бизнесу пора перестать рассматривать жару как временную проблему и срочно начать внедрять климатоустойчивые технологии и стандарты, развивать ирригационную систему и возобновляемые источники энергии, строить энергоэффективные здания,  иначе цена невнимания будет слишком высокой. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337187/
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