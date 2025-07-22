Далеко от дома, но с поддержкой. Как государство помогает мигрантам

Миграция для Кыргызстана давно стала неотъемлемой частью жизни. Одни граждане переезжают из сел в города в поисках стабильного заработка и лучших условий, другие отправляются покорять зарубежные страны.

В интервью 24.kg заведующий отделом миграционной политики Министерства труда, социального обеспечения и миграции Майрамбек Бейшенов рассказал о сегодняшней ситуации и новых инициативах, нацеленных на поддержку кыргызстанцев — как в республике, так и за ее пределами.

Трудовая миграция в цифрах и фактах

По официальным данным, сегодня в трудовой миграции находится около 650 тысяч кыргызстанцев. Большинство из них — в России, на втором и третьем местах — Казахстан и Турция. Также наши соотечественники активно выезжают на работу в Южную Корею, США и ряд европейских государств.

Возрастная категория мигрантов — от 20 до 50 лет, причем основную долю составляют молодежь и люди среднего возраста. Если говорить о процентном соотношении, эта цифра меняется в зависимости от сезона и других ситуаций, но в среднем 45 процентов составляют женщины и 55 процентов — мужчины.

Трудовая миграция остается важной частью экономики страны: переводы мигрантов из-за рубежа стабильно обеспечивают значительную долю ВВП Кыргызстана. Это не только поддержка для конкретных семей, но и вклад в устойчивость внутреннего потребления.

Международное сотрудничество и защита прав мигрантов

Кыргызстан активно развивает двусторонние соглашения с государствами, принимающими трудовых мигрантов. Основные направления сотрудничества касаются:

правовой защиты кыргызстанцев за рубежом;

улучшения доступа к медицинским и образовательным услугам;

упрощения процедуры легализации пребывания мигрантов.

В Российской Федерации, где проживает наибольшее число наших граждан, работает представительство Министерства труда, социального обеспечения и миграции. Оно оказывает мигрантам правовую и консультационную помощь, помогает в разрешении трудовых споров, взаимодействует с российскими структурами в интересах граждан КР.

«В 2024 году по обращениям, связанным с задержкой заработной платы, нашим мигрантам удалось вернуть более 43 миллионов рублей» Майрамбек Бейшенов

Легализация кыргызстанцев в России: шанс до 10 сентября 2025 года

В прошлом году в России серьезно изменили миграционное законодательство. Там ужесточили контроль и борьбу с нелегалами и стараются упорядочить пребывание в стране иностранных граждан.

Одно из основных новшеств, которое актуально для наших граждан, — режим выдворения (высылки) из РФ. Он начал действовать с 5 февраля 2025 года.

Иностранцы без законных оснований для пребывания в России подлежат высылке и включаются в реестр контролируемых лиц. Это касается и граждан Кыргызстана, нарушивших законы или пребывающих в стране незаконно.

Согласно указу президента РФ от 28 апреля 2025-го, срок для легализации своего пребывания в России продлен до 10 сентября. В это время все мигранты, включая граждан КР, могут урегулировать свой правовой статус без последствий.

По данным Министерства труда, в реестре контролируемых лиц в РФ числится около 113 тысяч кыргызстанцев. В основном те, кто нарушил миграционные правила. Свыше 7 тысяч урегулировали свой правовой статус.

С этой категорией соотечественников ведомство активно работает не только в России, но и в Кыргызстане. Принят план действий по выводу наших граждан из реестра. Проводятся информирование, консультации, встречи, работают горячие линии, используются соцсети, WhatsApp и Telegram.

Кыргызские диаспоры: поддержка, связь и консолидация

По официальным данным, в более чем 20 государствах мира зарегистрировано 199 диаспоральных организаций кыргызстанцев. Наибольшее их количество в странах СНГ:

124 — в России;

7 — в Казахстане;

по 1 — в Узбекистане, Таджикистане, Туркменистане и Украине.

Также активны диаспоры в Германии, Италии, Великобритании, Бельгии, Турции, США, Канаде, Южной Корее и других государствах. В Египте зарегистрирована одна диаспора — единственная в Африке.

Многие диаспоры активно сотрудничают с консульствами, посольствами и Министерством труда. Работает институт общественных представителей, которые оказывают мигрантам правовую и консультационную помощь. Сейчас их 12 — в России и Италии.

С 2018 года действует совет по связям с соотечественниками за рубежом при президенте КР. В него входят представители крупнейших кыргызских объединений. Платформой для открытого диалога также служит форум «Мекендештер», объединяющий активистов, предпринимателей и интеллектуалов из числа кыргызстанцев, проживающих за границей.

Возвращение и реинтеграция

Одним из стратегических направлений государственной политики становится не только поддержка кыргызстанцев за рубежом, но и создание условий для возвращения на родину.

Миграционные процессы в Кыргызстане развиваются и регулируются в рамках Концепции миграционной политики до 2030 года. Среди основных задач:

Создание условий для мигрантов на территории КР. Помощь в реализации потенциала граждан в КР или за рубежом. Защита прав и интересов наших мигрантов за рубежом. Создание безопасных условий для въезда и выезда мигрантов.

«Мекеним 1+1»: мигранты как инвесторы

В числе реализуемых инициатив — программа «Мекеним 1+1», основанная на принципе совместного финансирования со стороны государства и мигранта. Если он готов вложить, например, 100 тысяч сомов в открытие малого бизнеса, государство предоставляет такую же сумму. В результате формируется начальный капитал, которого достаточно для запуска собственного дела.

Программа заимствована из опыта Молдовы, успешно адаптирована под кыргызский контекст и получила поддержку Международной организации по миграции (МОМ). Более 40 грантов уже выдали, а в Баткенской области реализуется пилотный проект, в котором участвует свыше 20 мигрантов.

«Мекен-карт»: возвращение к корням

«Мекен-карт» представляет собой удостоверение соотечественника с иностранным гражданством. Ее выдают кыргызстанцам, ранее утратившим гражданство КР, но сохранившим связь с родиной. Получение карты дает право на:

безвизовый въезд, выезд и транзит через Кыргызстан;

трудоустройство без разрешения на работу;

доступ к образованию и здравоохранению на тех же условиях, что и для граждан страны.

Срок действия документа — 10 лет. Заявление можно подать в Министерство труда. При отсутствии проблем с законом процедура занимает минимум времени.

Центр валидации как возможность подтвердить свои навыки

В Бишкеке в мае 2025 года открылся центр по предвыездной подготовке и интеграции возвращающихся мигрантов. Он создан на базе центра валидации и сертификации при Министерстве просвещения, где мигранты могут пройти процедуру подтверждения своих профессиональных навыков. Это поможет им в дальнейшем трудоустройстве и социальной адаптации.

В будущем планируют открыть подобные центры на юге республики, а затем и в других регионах.

Миграция как вызов и ресурс

Кыргызстан вступает в новый этап миграционной политики. Теперь это не просто реагирование на вызовы, а планомерное выстраивание системы поддержки, легализации, защиты и возвращения мигрантов. Более того, КР становится страной не только выезда, но и приема мигрантов, что требует создания соответствующей инфраструктуры и нормативной базы.

Как подчеркнул Майрамбек Бейшенов, основная задача — сделать так, чтобы каждый кыргызстанец, независимо от того, где он находится, чувствовал поддержку государства, знал свои права и имел возможность реализовать себя — на родине или за ее пределами.