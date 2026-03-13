С начала проекта «Мекен карт» статус соотечественника получили 399 человек

С начала запуска проекта «Мекен карт» 13 марта 2023 года статус соотечественника с иностранным гражданством выдали 399 гражданам.
Подробнее о работе программы и полученных заявках 24.kg рассказала главный специалист управления внешней миграции Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана Гульзат Джумаева.
Когда и с какой целью ввели «Мекен-карту» в Кыргызстане?
— Национальную инициативу «Мекен-карт» внедрили в рамках мер по совершенствованию миграционной политики республики. В законодательство ввели новый статус — «соотечественник с иностранным гражданством».
С 13 марта 2023 года государство начало принимать заявления через автоматизированную систему «Мекен-карт» и выдавать одноименный документ, который подтверждает статус. Его предоставляют бессрочно, однако документ выдают на 10 лет с возможностью продления.Гульзат Джумаева.
Основная цель «Мекен-карт» — упростить соотечественникам, проживающим за рубежом, связь с родиной. Программа создает более комфортные условия для въезда в страну, проживания и работы, способствует сохранению культурных связей и вовлечению соотечественников в экономическую жизнь Кыргызстана.
Кто может получить «Мекен-карт»?
— Получить «Мекен-карт» могут иностранные граждане (за исключением граждан стран, граничащих с Кыргызской Республикой), которые ранее имели гражданство Кыргызстана, их дети и внуки. Кроме того, документ доступен детям и внукам граждан Кыргызской Республики и лицам, родившимся на территории Киргизской ССР, а также их потомкам.
За три года из 443 поданных ходатайств 399 иностранных граждан получили «Мекен-карты». При этом 9 заявок отклонили, остальные на стадии рассмотрения.
Как проходит процедура получения «Мекен-карт»? Сколько времени занимает оформление?
Лицо, имеющее право на получение (иностранный гражданин, ранее имевший гражданство КР, или его дети и внуки), подает ходатайство (заявление) через автоматизированную систему «Мекен карт»:
-
В случае обращения на территории республики — в территориальные подразделения по обслуживанию населения.
-
В случае обращения за пределами республики — в загранучреждения КР.
Срок рассмотрения заявлений составляет 3 месяца в общем порядке и 1,5 месяца в упрощенном порядке.
Если с момента выхода из гражданства КР прошло не более шести месяцев со дня подачи заявления, иностранные граждане имеют право подать заявление в упрощенном порядке.
Какие документы чаще всего вызывают сложности? С какими проблемами сталкиваются заявители?
— Для получения «Мекен-карт» требуется минимальный набор документов:
- ходатайство иностранного гражданина и его паспорт;
- справка об отсутствии судимости на территории государства, гражданином которого он является (за исключением детей до 14 лет);
- справка об отсутствии судимости в Кыргызской Республики (за исключением детей до 14 лет);
- государственная пошлина за выдачу документа и оплата услуг по его изготовлению (при подаче через загранучреждения — квитанция об уплате консульского сбора).
Дополнительно при необходимости предоставляются документы, подтверждающие родственные связи детей или внуков, и свидетельства о рождении, выданные на территории Киргизской ССР.
Сведения о выходе из гражданства Кыргызской Республики и справка об отсутствии судимости на территории страны предоставляются через автоматизированные системы, включая систему «Түндүк». Это значительно упрощает процедуру оформления и снижает необходимость представления большого количества бумажных документов со стороны заявителя.
На практике сложности у заявителей возникают при наличии расхождений в персональных данных (фамилии, имени) в различных документах.
Бывают ли случаи отказов? По каким причинам? Сколько отказов было?
— Отказ в получении «Мекен-карт» возможен при предоставлении ложной информации, наличии судимости, угрозе безопасности страны или членстве в запрещенных организациях (террористических, экстремистских). На сегодня отклонили 9 ходатайств.
Какие права дает «Мекен-карт» ее владельцам?
- Обладатели «Мекен-карт» получают:
- возможность безвизового въезда/выезда;
- жить в Кыргызстане без оформления вида на жительство;
- право на трудовую деятельность без оформления трудовой визы и разрешения на работу;
- получение медицинских и образовательных услуг на равных с гражданами Кыргызстана условиях оплаты;
- право пользования земельным участком в течение 10 лет.
Какие ограничения есть у обладателей «Мекен-карт»?
— Обладатели «Мекен-карт» не получают политические права, включая право участвовать в выборах (избирать и быть избранными) и занимать государственные и муниципальные должности.
Каким законом регулируется выдача «Мекен-карт» ? Меняли ли его в последние годы?
— Закон «О правовом положении иностранных граждан в Кыргызской Республике» определяет основные права, свободы и обязанности иностранных граждан в стране, а также иностранных граждан, получивших статус соотечественника с иностранным гражданством. Он устанавливает условия и порядок присвоения и прекращения такого статуса.
В Законе «О внешней миграции» закреплены определение статуса соотечественника с иностранным гражданством, упрощенный порядок въезда и пребывания в стране.
Процедура присвоения статуса, категории лиц, которые могут его получить, порядок оформления «Мекен-карт» регулируются специальным положением, утвержденным постановлением кабинета министров от 8 октября 2021 года № 203.
Ожидаются ли изменения в порядке выдачи «Мекен-карт» и расширение прав ее владельцев?
— На данный момент расширение прав не планируется. Однако упростили порядок выдачи документа: детям до 14 лет больше не требуется предоставлять справку об отсутствии судимости иностранного государства. Это снизило административную нагрузку на заявителей.
Какова востребованность «Мекен-карт» среди соотечественников?
— Наибольшая активность отмечена среди граждан России, Германии и Туркменистана. Заявки поступали от граждан Республики Корея, Украины, Австрии, Бельгии, Швеции, Нидерландов, Малайзии, Нигера, Израиля, Турции, Японии, США, Великобритании, Йемена, Иордании, Беларуси, Италии, Индии, Сирии и Франции.