Общество

Пособия на погребение. В Кыргызстане предложили новую схему их выплат

Кабинет министров Кыргызстана вынес на общественное обсуждение проект постановления о внесении изменений в постановление о порядке выплат ритуальных пособий.

Подробнее о предлагаемых изменениях 24.kg рассказала специалист управления социальных выплат Министерства труда, социального обеспечения и миграции Нургуль Усенова.

Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить

«Проектом постановления предусматривается исключение среднемесячной заработной платы за 2012 год в качестве расчетной базы. Вместо этого устанавливают фиксированные размеры пособия, исходя из расчетного показателя», — пояснила Нургуль Усенова.

На сегодня один расчетный показатель равен 100 сомам.

Как пособие выплачивают сегодня

Что предлагается в проекте кабмина

Из республиканского бюджета:

В случае смерти работающего лица — 100 процентов среднемесячной заработной платы, или 7 тысяч 189 сомов.

В случае смерти работающего лица — 120 расчетных показателей.

В случае смерти


  • индивидуального предпринимателя

  • главы или совершеннолетнего члена крестьянского хозяйства,

  • официального безработного,

  • члена семьи, находящегося на иждивении работающего лица,

  • получателя социального пособия — 50 процентов среднемесячной заработной платы, или 3 тысячи 595 сомов.

В случае смерти


  • индивидуального предпринимателя,

  • главы или совершеннолетнего члена крестьянского хозяйства,

  • официального безработного,

  • члена семьи, находящегося на иждивении работающего лица,

  • получателя социального пособия — 80 расчетных показателей.

В случае смерти


  • члена семьи, состоявшего на иждивении индивидуального предпринимателя;

  • члена семьи, состоявшего на иждивении главы или совершеннолетнего члена крестьянского хозяйства;

  • члена семьи, состоявшего на иждивении официального безработного;

  • члена семьи, состоявшего на иждивении получателя социального пособия;

  • безработного лица или члена семьи, состоявшего на его иждивении, — 20 процентов среднемесячной заработной платы, или 1 тысяча 438 сомов.

В случае смерти


  • члена семьи, состоявшего на иждивении индивидуального предпринимателя;

  • члена семьи, состоявшего на иждивении главы или совершеннолетнего члена крестьянского хозяйства;

  • члена семьи, состоявшего на иждивении официального безработного;

  • члена семьи, состоявшего на иждивении получателя социального пособия;

  • безработного лица или члена семьи, состоявшего на его иждивении, — 50 расчетных показателей.

Из местного бюджета:

В случае смерти получателя социального пособия — 50 процентов среднемесячной заработной платы, или 3 тысячи 595 сомов.

В случае смерти получателя социального пособия —80 расчетных показателей.

В случае смерти

  • члена семьи, состоявшего на иждивении получателя социального пособия,

  • безработного лица или члена семьи, состоявшего на иждивении, — 20 процентов среднемесячной заработной платы, или 1 тысяча 438 сомов.

В случае смерти

  • члена семьи, состоявшего на иждивении получателя социального пособия,

  • безработного лица или члена семьи, состоявшего на иждивении —50 расчетных показателей.

Отмечается, что данное постановление не затрагивает ритуальные пособия, которые выплачивает Социальный фонд. В случае смерти пенсионера суммы выплат пока остаются прежними:

  • В случае смерти пенсионера лицу, осуществившему похороны умершего, выплачивается пособие на погребение в размере 300 расчетных показателей в течение двух недель после обращения — 30 тысяч сомов.

  • В случае смерти иждивенца пенсионера заявителю выдают пособие в размере трехкратной базовой части пенсии — 9 тысяч 510 сомов.

По словам Нургуль Усеновой, в случае одобрения данного проекта постановления кабинетом министров вышеуказанные изменения вступят в силу с 1 января 2028 года.
