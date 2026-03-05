Пособия на погребение. В Кыргызстане предложили новую схему их выплат

Кабинет министров Кыргызстана вынес на общественное обсуждение проект постановления о внесении изменений в постановление о порядке выплат ритуальных пособий.

Подробнее о предлагаемых изменениях 24.kg рассказала специалист управления социальных выплат Министерства труда, социального обеспечения и миграции Нургуль Усенова.

Читайте по теме Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить

«Проектом постановления предусматривается исключение среднемесячной заработной платы за 2012 год в качестве расчетной базы. Вместо этого устанавливают фиксированные размеры пособия, исходя из расчетного показателя», — пояснила Нургуль Усенова.

На сегодня один расчетный показатель равен 100 сомам.

Как пособие выплачивают сегодня Что предлагается в проекте кабмина Из республиканского бюджета: В случае смерти работающего лица — 100 процентов среднемесячной заработной платы, или 7 тысяч 189 сомов. В случае смерти работающего лица — 120 расчетных показателей. В случае смерти

индивидуального предпринимателя

главы или совершеннолетнего члена крестьянского хозяйства,

официального безработного,

члена семьи, находящегося на иждивении работающего лица,

получателя социального пособия — 50 процентов среднемесячной заработной платы, или 3 тысячи 595 сомов. В случае смерти

индивидуального предпринимателя,

главы или совершеннолетнего члена крестьянского хозяйства,

официального безработного,

члена семьи, находящегося на иждивении работающего лица,

получателя социального пособия — 80 расчетных показателей. В случае смерти

члена семьи, состоявшего на иждивении индивидуального предпринимателя;

члена семьи, состоявшего на иждивении главы или совершеннолетнего члена крестьянского хозяйства;

члена семьи, состоявшего на иждивении официального безработного;

члена семьи, состоявшего на иждивении получателя социального пособия;

безработного лица или члена семьи, состоявшего на его иждивении, — 20 процентов среднемесячной заработной платы, или 1 тысяча 438 сомов. В случае смерти

члена семьи, состоявшего на иждивении индивидуального предпринимателя;

члена семьи, состоявшего на иждивении главы или совершеннолетнего члена крестьянского хозяйства;

члена семьи, состоявшего на иждивении официального безработного;

члена семьи, состоявшего на иждивении получателя социального пособия;

безработного лица или члена семьи, состоявшего на его иждивении, — 50 расчетных показателей. Из местного бюджета: В случае смерти получателя социального пособия — 50 процентов среднемесячной заработной платы, или 3 тысячи 595 сомов. В случае смерти получателя социального пособия —80 расчетных показателей. В случае смерти члена семьи, состоявшего на иждивении получателя социального пособия,

безработного лица или члена семьи, состоявшего на иждивении, — 20 процентов среднемесячной заработной платы, или 1 тысяча 438 сомов. В случае смерти члена семьи, состоявшего на иждивении получателя социального пособия,

безработного лица или члена семьи, состоявшего на иждивении —50 расчетных показателей.

Отмечается, что данное постановление не затрагивает ритуальные пособия, которые выплачивает Социальный фонд. В случае смерти пенсионера суммы выплат пока остаются прежними:

В случае смерти пенсионера лицу, осуществившему похороны умершего, выплачивается пособие на погребение в размере 300 расчетных показателей в течение двух недель после обращения — 30 тысяч сомов .

В случае смерти иждивенца пенсионера заявителю выдают пособие в размере трехкратной базовой части пенсии — 9 тысяч 510 сомов.

По словам Нургуль Усеновой, в случае одобрения данного проекта постановления кабинетом министров вышеуказанные изменения вступят в силу с 1 января 2028 года.