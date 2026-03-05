Пособия на погребение. В Кыргызстане предложили новую схему их выплат

Кабинет министров Кыргызстана вынес на общественное обсуждение проект постановления о внесении изменений в постановление о порядке выплат ритуальных пособий.
Подробнее о предлагаемых изменениях 24.kg рассказала специалист управления социальных выплат Министерства труда, социального обеспечения и миграции Нургуль Усенова.
«Проектом постановления предусматривается исключение среднемесячной заработной платы за 2012 год в качестве расчетной базы. Вместо этого устанавливают фиксированные размеры пособия, исходя из расчетного показателя», — пояснила Нургуль Усенова.
На сегодня один расчетный показатель равен 100 сомам.
|
Как пособие выплачивают сегодня
|
Что предлагается в проекте кабмина
|
Из республиканского бюджета:
|
В случае смерти работающего лица — 100 процентов среднемесячной заработной платы, или 7 тысяч 189 сомов.
|
В случае смерти работающего лица — 120 расчетных показателей.
|
В случае смерти
|
В случае смерти
|
В случае смерти
|
В случае смерти
|
Из местного бюджета:
|
В случае смерти получателя социального пособия — 50 процентов среднемесячной заработной платы, или 3 тысячи 595 сомов.
|
В случае смерти получателя социального пособия —80 расчетных показателей.
|
В случае смерти
|
В случае смерти
Отмечается, что данное постановление не затрагивает ритуальные пособия, которые выплачивает Социальный фонд. В случае смерти пенсионера суммы выплат пока остаются прежними:
-
В случае смерти пенсионера лицу, осуществившему похороны умершего, выплачивается пособие на погребение в размере 300 расчетных показателей в течение двух недель после обращения — 30 тысяч сомов.
-
В случае смерти иждивенца пенсионера заявителю выдают пособие в размере трехкратной базовой части пенсии — 9 тысяч 510 сомов.
По словам Нургуль Усеновой, в случае одобрения данного проекта постановления кабинетом министров вышеуказанные изменения вступят в силу с 1 января 2028 года.