Общество

Минтруда: 500 малообеспеченных семей Кыргызстана получили продуктовую помощь

Фото Минтруда. 500 малообеспеченных семей получили продуктовую помощь

В Республиканском протезно-ортопедическом учреждении раздали продуктовые наборы жителям Чуйской области и Бишкека. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.

По ее данным, в рамках мероприятия нуждающимся семьям передали 500 продовольственных пакетов. Получателями помощи стали семьи, которые были заранее определены Министерством труда.

Отмечается, что благотворительная акция прошла в священный для мусульман месяц Рамазан и организована при поддержке офиса Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (ТИКА).

Представители Министерства труда выразили признательность партнерам и спонсорам за оказанную помощь и участие в реализации социальных инициатив, направленных на поддержку нуждающихся семей.
