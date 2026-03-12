Минтруда: 500 малообеспеченных семей Кыргызстана получили продуктовую помощь

В Республиканском протезно-ортопедическом учреждении раздали продуктовые наборы жителям Чуйской области и Бишкека. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.

По ее данным, в рамках мероприятия нуждающимся семьям передали 500 продовольственных пакетов. Получателями помощи стали семьи, которые были заранее определены Министерством труда.

Отмечается, что благотворительная акция прошла в священный для мусульман месяц Рамазан и организована при поддержке офиса Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (ТИКА).

Представители Министерства труда выразили признательность партнерам и спонсорам за оказанную помощь и участие в реализации социальных инициатив, направленных на поддержку нуждающихся семей.