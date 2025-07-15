По данным Министерства труда, социального обеспечения и миграции, на 1 июля 2025 года в Кыргызстане имеется 7 тысяч 690 вакансий, из которых спросом пользуются рабочие профессии.
В секторе услуг открыто 2 тыячи 408 вакансий, среди которых:
- учителя (дошкольные, средние и высшие учебные заведения) – 902;
- медицинские работники (врачи, медсестры, фармацевты, массажисты и санитарки) – 806;
- социальные работники – 23;
Государственные и муниципальные служащие – 398;
- юристы – 5;
- экономисты 210;
- психологи – 26;
- инженеры – 38.
Среди рабочих профессий зарегистрировано 5 тысяч 282 вакансии:
- компьютерные специалисты (операторы, программисты и др.) – 435;
- сельское хозяйство – 159;
- торговые агенты (кассиры, продавцы) — 286;
- портные – 471;
- строительные специалисты (механики, сварщики, столяры, токари, слесари, бетонщики и др.) – 1 тысяча 171;
- водители — 785;
- Работники сферы обслуживания (парикмахеры, маникюр, официанты, косметологи, охранники, курьеры, повара и др.) - 1 тысяча 358;
- Разнорабочие – 617.
Распределение вакансий по регионам:
- Бишкек – 4 тысячи 595 вакансий, из них 3 тысячи 361 рабочие места;
- Ош – 780 вакансий, из них 573 рабочие места;
- Баткенская область – 600 вакансий, из них 362 рабочие места;
- Джалал-Абад – 168 вакансий, из них 75 рабочие места;
- Иссык-Кульская область – 539 вакансий, из них 335 рабочие места;
- Нарын – 230 вакансий, из них 124 рабочие места;
- Ошская область – 358 вакансий, из них 207 рабочие места;
- Талас – 144 вакансии, из них 19 рабочих мест;
- Чуйская область – 276 вакансий, из них 226 рабочих мест.