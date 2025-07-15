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Общество

В КР имеется 7 тысяч 690 вакансий, наибольший спрос — на рабочие профессии

По данным Министерства труда, социального обеспечения и миграции, на 1 июля 2025 года в Кыргызстане имеется 7 тысяч 690 вакансий, из которых спросом пользуются рабочие профессии.

В секторе услуг открыто 2 тыячи 408 вакансий, среди которых:

  • учителя (дошкольные, средние и высшие учебные заведения) – 902;
  • медицинские работники (врачи, медсестры, фармацевты, массажисты и санитарки) – 806;
  • социальные работники – 23;

Государственные и муниципальные служащие – 398;

  • юристы – 5;
  • экономисты 210;
  • психологи – 26;
  • инженеры – 38.

Среди рабочих профессий зарегистрировано 5 тысяч 282 вакансии:

  • компьютерные специалисты (операторы, программисты и др.) – 435;
  • сельское хозяйство – 159;
  • торговые агенты (кассиры, продавцы) — 286;
  • портные – 471;
  • строительные специалисты (механики, сварщики, столяры, токари, слесари, бетонщики и др.) – 1 тысяча 171;
  • водители — 785;
  • Работники сферы обслуживания (парикмахеры, маникюр, официанты, косметологи, охранники, курьеры, повара и др.)  - 1 тысяча 358;
  • Разнорабочие – 617.

Распределение вакансий по регионам:

  • Бишкек – 4 тысячи 595 вакансий, из них 3 тысячи 361 рабочие места;
  • Ош – 780 вакансий, из них 573 рабочие места;
  • Баткенская область – 600 вакансий, из них 362 рабочие места;
  • Джалал-Абад – 168 вакансий, из них 75 рабочие места;
  • Иссык-Кульская область – 539 вакансий, из них 335 рабочие места;
  • Нарын – 230 вакансий, из них 124 рабочие места;
  • Ошская область – 358 вакансий, из них 207 рабочие места;
  • Талас – 144 вакансии, из них 19 рабочих мест;
  • Чуйская область – 276 вакансий, из них 226 рабочих мест.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336241/
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