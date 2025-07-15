По данным Министерства труда, социального обеспечения и миграции, на 1 июля 2025 года в Кыргызстане имеется 7 тысяч 690 вакансий, из которых спросом пользуются рабочие профессии.

В секторе услуг открыто 2 тыячи 408 вакансий, среди которых:

учителя (дошкольные, средние и высшие учебные заведения) – 902;

медицинские работники (врачи, медсестры, фармацевты, массажисты и санитарки) – 806;

социальные работники – 23;

Государственные и муниципальные служащие – 398;

юристы – 5;

экономисты 210;

психологи – 26;

инженеры – 38.

Среди рабочих профессий зарегистрировано 5 тысяч 282 вакансии:

компьютерные специалисты (операторы, программисты и др.) – 435;

сельское хозяйство – 159;

торговые агенты (кассиры, продавцы) — 286;

портные – 471;

строительные специалисты (механики, сварщики, столяры, токари, слесари, бетонщики и др.) – 1 тысяча 171;

водители — 785;

Работники сферы обслуживания (парикмахеры, маникюр, официанты, косметологи, охранники, курьеры, повара и др.) - 1 тысяча 358;

Разнорабочие – 617.

Распределение вакансий по регионам: