В Кыргызстане на рынке труда свободно более 5,5 тысячи рабочих мест

Министерство труда, социального обеспечения и миграции сообщает, что на 1 января 2026 года в Кыргызстане имеется 5 тысяч 547 вакансий. Наибольший спрос наблюдается на рабочие специальности.

На данный момент официальный уровень безработицы в республике составляет 1,3 процента. Число безработных, состоящих на учете в службах занятости, достигает 56,5 тысячи человек, из которых 38,1 тысячи официально зарегистрированы как безработные. При содействии службы занятости трудоустроены 17 тысяч 454 человека (на 2025-й).

Свободны вакансии для следующих профессий:

сфера услуг — 1 тысяча 296:

воспитатели дошкольных учреждений и школ — 350;

медицинские работники (врачи, медсестры, фармацевты и санитары) — 320;

кассиры — 151;

агенты по продажам — 63;

государственные и муниципальные служащие — 36;

менеджеры — 95;

бухгалтеры — 150;

юристы — 24;

экономисты — 40;

администраторы — 96;

стажеры — 185;

рабочие профессии — 4 тысячи 251:

компьютерные специалисты — 253;

повара — 420;

торговые агенты — 400;

швейники — 1 тысяча 850;

сварщики — 150;

работники в сфере строительства (водитель, механик, сварщик, плотник, токарь, слесарь, заливщик бетона и другие) — 373;

водители —1 тысяча;

работники сферы обслуживания (парикмахер, мастер маникюра, официант, косметолог, курьер, повар, кондитер, пекарь и так далее) — 178.

Если рассматривать среднюю заработную плату, то, по данным Национального статистического комитета, она составляет: в финансовом секторе — 67 тысяч 121 сом; в промышленности — 66 тысяч 990; в транспортной сфере — 58 тысяч 657; в строительстве — 57 тысяч 472; в торговле — 47 тысяч 125; в сельском хозяйстве — 33 тысячи 462; в сфере услуг — 29 тысяч 679; в сфере здравоохранения и социального обслуживания — 28 тысяч 82; в сфере образования — 27 тысяч 54; в сфере культуры — 24 тысячи 861.

Узнать подробнее о возможностях трудоустройства можно в территориальных службах занятости.