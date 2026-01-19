В Кыргызстане на рынке труда свободно более 5,5 тысячи рабочих мест

Министерство труда, социального обеспечения и миграции сообщает, что на 1 января 2026 года в Кыргызстане имеется 5 тысяч 547 вакансий. Наибольший спрос наблюдается на рабочие специальности.
На данный момент официальный уровень безработицы в республике составляет 1,3 процента. Число безработных, состоящих на учете в службах занятости, достигает 56,5 тысячи человек, из которых 38,1 тысячи официально зарегистрированы как безработные. При содействии службы занятости трудоустроены 17 тысяч 454 человека (на 2025-й).
Свободны вакансии для следующих профессий:
сфера услуг — 1 тысяча 296:
- воспитатели дошкольных учреждений и школ — 350;
- медицинские работники (врачи, медсестры, фармацевты и санитары) — 320;
- кассиры — 151;
- агенты по продажам — 63;
- государственные и муниципальные служащие — 36;
- менеджеры — 95;
- бухгалтеры — 150;
- юристы — 24;
- экономисты — 40;
- администраторы — 96;
- стажеры — 185;
рабочие профессии — 4 тысячи 251:
- компьютерные специалисты — 253;
- повара — 420;
- торговые агенты — 400;
- швейники — 1 тысяча 850;
- сварщики — 150;
- работники в сфере строительства (водитель, механик, сварщик, плотник, токарь, слесарь, заливщик бетона и другие) — 373;
- водители —1 тысяча;
- работники сферы обслуживания (парикмахер, мастер маникюра, официант, косметолог, курьер, повар, кондитер, пекарь и так далее) — 178.
Если рассматривать среднюю заработную плату, то, по данным Национального статистического комитета, она составляет: в финансовом секторе — 67 тысяч 121 сом; в промышленности — 66 тысяч 990; в транспортной сфере — 58 тысяч 657; в строительстве — 57 тысяч 472; в торговле — 47 тысяч 125; в сельском хозяйстве — 33 тысячи 462; в сфере услуг — 29 тысяч 679; в сфере здравоохранения и социального обслуживания — 28 тысяч 82; в сфере образования — 27 тысяч 54; в сфере культуры — 24 тысячи 861.
Узнать подробнее о возможностях трудоустройства можно в территориальных службах занятости.