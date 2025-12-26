12:46
Общество

По номеру 1221 и на портале Минтруда можно узнать сведения о вакансиях

Министерство труда, социального обеспечения и миграции предоставляет предпринимателям возможность с 2026 года размещать на портале https://jumush.gov.kg информацию о каждом новом созданном или вакантном рабочем месте внутри Кыргызстана. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, граждане, ищущие работу, смогут через указанный портал получать сведения о вакансиях, требованиях к ним, уровне заработной платы и обращаться напрямую к работодателю.

Кроме того, имеется возможность получить информацию о вакансиях и мерах содействия занятости, позвонив по короткому номеру 1221. Также по номеру 1899 можно получить консультации по вопросам внешней миграции.

Отметим, сегодня на Народном курултае делегат из России Кубанычбек Осмонбетов заявил, что мигранты не могут вернуться на родину из-за отсутствия условий.

«Говорят, что Кыргызстан развивается, и призывают мигрантов вернуться на родину и работать тут. Но для тех, кто хочет вернуться, здесь нет условий. Предлагаю создать короткий номер при Министерстве труда, чтобы собрать вакансии из всех сел и районов страны в едином центре. Соотечественники смогли бы звонить и узнавать о вакансиях и приезжать работать», — сказал он. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/356206/
просмотров: 235
