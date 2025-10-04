10:48
Общество

В Кыргызстане объявлен конкурс на должности судей местных судов

Совет по делам правосудия Кыргызской Республики открыл конкурсный отбор на вакантные должности судей в ряде районных и городских судов.

Как сообщили в совете, свободны две позиции в Ошском городском суде, по одной — в Араванском и Узгенском районных судах. Кроме того, судья требуется в Тонском районном суде Иссык-Кульской области.

Прием заявлений и документов стартовал 3 октября и продлится до 20 октября 2025 года.

Кандидатам необходимо соответствовать требованиям закона: иметь гражданство КР, быть в возрасте от 30 до 65 лет, иметь высшее юридическое образование и не менее пяти лет стажа работы по юридической профессии. Также претенденты должны подтвердить знание государственного языка на уровне не ниже В1 и представить полный пакет документов, включая справки об отсутствии судимости, медицинское заключение и налоговую декларацию за 2024-й.
