Численность зарегистрированных безработных в КР снизилась на 21,9 процента

По информации Министерства труда, социального обеспечения и миграции, на 1 июля 2025 года численность незанятого населения, состоящего на учете в органах государственной службы занятости и ищущего работу, составила 65,4 тысячи человек. Это на 19,7 процента меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.
Из них зарегистрированных безработных — 45,5 тысячи человек, что на 21,9 процента меньше, чем в июле 2024 года. Уровень зарегистрированной безработицы в общей численности рабочей силы составляет 1,6 процента.
Распределение зарегистрированных безработных по регионам на 1 июля 2025 года (в сравнении с аналогичной датой 2024 года):
• Баткенская область — 7 тысяч 247 человек
• Джалал-Абадская область — 11 тысяч 66 человек
• Иссык-Кульская область — 2 тысячи 145 человек
• Нарынская область — 1 тысяча 509 человек
• Ошская область — 12 тысяч 308 человек
• Таласская область — 2 тысячи 434 человека
• Чуйская область — 2 тысячи 4 человека
• город Бишкек — 3 тысячи 730 человек
• город Ош — 3 тысячи 73 человека.
Из общего числа зарегистрированных безработных 45,5 процента составляют женщины.
Снижение численности безработных свидетельствует о положительной динамике на рынке труда, несмотря на региональные особенности и вызовы.
Минтруда продолжает работу по поддержке занятости населения и стимулированию создания новых рабочих мест.