Численность зарегистрированных безработных в КР снизилась на 21,9 процента

По информации Министерства труда, социального обеспечения и миграции, на 1 июля 2025 года численность незанятого населения, состоящего на учете в органах государственной службы занятости и ищущего работу, составила 65,4 тысячи человек. Это на 19,7 процента меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Из них зарегистрированных безработных — 45,5 тысячи человек, что на 21,9 процента меньше, чем в июле 2024 года. Уровень зарегистрированной безработицы в общей численности рабочей силы составляет 1,6 процента.

Распределение зарегистрированных безработных по регионам на 1 июля 2025 года (в сравнении с аналогичной датой 2024 года):

• Баткенская область — 7 тысяч 247 человек

• Джалал-Абадская область — 11 тысяч 66 человек

• Иссык-Кульская область — 2 тысячи 145 человек

• Нарынская область — 1 тысяча 509 человек

• Ошская область — 12 тысяч 308 человек

• Таласская область — 2 тысячи 434 человека

• Чуйская область — 2 тысячи 4 человека

• город Бишкек — 3 тысячи 730 человек

• город Ош — 3 тысячи 73 человека.

Из общего числа зарегистрированных безработных 45,5 процента составляют женщины.

Снижение численности безработных свидетельствует о положительной динамике на рынке труда, несмотря на региональные особенности и вызовы.

Минтруда продолжает работу по поддержке занятости населения и стимулированию создания новых рабочих мест.