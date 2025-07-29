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Общество

Гордость страны. Министр труда встретился с космонавтом Салижаном Шариповым

Сегодня в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции состоялась встреча его главы Равшанбека Сабирова с дважды Героем Российской Федерации, Героем Кыргызской Республики, летчиком-космонавтом Салижаном Шариповым.

Чиновник выразил особую признательность Салижану Шарипову за его вклад в укрепление имиджа республики на международной арене, подчеркнув, что его достижения вдохновляют молодое поколение кыргызстанцев.

«Вы являетесь гордостью нашей страны. Ваш жизненный путь — это пример служения родине, настойчивости и самоотдачи. Министерство готово к дальнейшему сотрудничеству в проектах, направленных на развитие человеческого капитала и мотивацию молодежи к труду и знаниям», — отметил Равшанбек Сабиров.

Минтруда
Фото Минтруда. Салижан Шарипов и Равшанбек Сабиров

Также он подчеркнул, что Кыргызстан и Россия являются стратегическими партнерами и должны укреплять взаимодействие, в том числе в сфере высоких технологий. Особое внимание министр уделил молодежи КР, отметив ее высокий потенциал, стремление к саморазвитию и интерес к новым знаниям.

Салижан Шарипов в свою очередь поблагодарил министерство за теплый прием и выразил готовность делиться своим опытом, участвовать в просветительских и мотивационных встречах с молодежью.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337836/
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