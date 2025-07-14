Трамп пригрозил ввести 100-процентные пошлины на товары из России. Почему

Президент США Дональд Трамп заявил 14 июля, что Соединенные Штаты введут пошлины в отношении России и ее торговых партнеров, если Москва не заключит соглашение о прекращении российско-украинской войны. Об этом пишет Meduza.

По данным издания, выступая в Белом доме на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте, Трамп пригрозил «суровыми пошлинами», если в течение 50 дней не будет заключено соглашение. Пошлины составят «примерно 100 процентов».

В ходе выступления Трамп сказал, что «очень недоволен» Москвой. «Одна из причин, по которой вы сегодня находитесь здесь, — это чтобы услышать, что мы, я, очень недовольны Россией», — сказал Трамп генсеку НАТО (цитата по Reuters).

«Но мы обсудим это, возможно, в другой день. Но мы очень, очень недовольны ими, и мы введем очень жесткие пошлины, если не достигнем соглашения в течение 50 дней», — сказал Трамп.

Он добавил, что торговля «отлично подходит для урегулирования войн».

Трамп добавил, что не уверен в том, что США необходимо принимать законопроект о санкциях против РФ.

На фоне заявления Трампа индекс Мосбиржи резко вырос на 2,41 процента, до 2705,92 пункта.

В 2024 году товарооборот между Россией и США составил $3,5 миллиарда — это самый низкий показатель с 1992 года. В 2021 году, еще до полномасштабного российского вторжения в Украину, этот показатель составлял $35 миллиардов.