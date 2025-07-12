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Общество

Теплоход работал без разрешения на Иссык-Куле. Владелец оштрафован

На основании видеоматериалов, опубликованных в интернет-источниках, 12 июля 2025 года сотрудниками регионального управления по Иссык-Кульской области службы экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики была проведена проверка организации туристического отдыха на берегу озера в районе села Тамчи.

В проверке приняли участие инспекторы транспортного контроля, сотрудники экотурмилиции, а также представители местных органов самоуправления. В ходе осмотра был установлен теплоход, осуществлявший деятельность без соответствующих разрешительных документов.

По факту нарушения законодательства инспекторами транспортного контроля наложен административный штраф в размере 5 тысяч 500 сомов. Владелец теплохода пояснил, что ранее он не осуществлял деятельность из-за отсутствия разрешительных документов, в настоящее время вопрос легализации находится на стадии их получения, после чего намерен организовать работу.

Также он сообщил, что теплоход будет выведен из зоны отдыха водной акватории озера.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336048/
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