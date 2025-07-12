Усилен контроль за акцизными марками: рейды прошли в Балыкчи и Чолпон-Ате

В целях обеспечения законного оборота акцизных марок в городах Балыкчи и Чолпон-Ате был проведен совместный рейд с участием управления делами президента, подведомственного ему ОАО «Учкун» и Государственной налоговой службы.

В ходе проверки были выявлены алкогольные напитки и сладкие газированные напитки, реализуемые без акцизных марок.

«Акцизные марки изготавливаются нашим подведомственным предприятием — ОАО «Учкун». У нас имеется четкая статистика и система учета. Также к нам поступила информация о том, что некоторые продавцы реализуют продукцию без акцизных марок. Поэтому было принято решение о проведении совместных рейдов с Налоговой службой. Эта работа будет продолжена на регулярной основе. Акцизная марка — это символ доверия к государству. Никто не имеет права использовать ее незаконно», — отметил управляющий делами президента Каныбек Туманбаев.

В последние месяцы тема нарушений, связанных с акцизными марками, активно обсуждается в обществе. Ранее бывший председатель Налоговой службы был задержан по делам, связанным с масштабными коррупционными схемами в этой сфере. Ущерб государству оценивается в миллиарды сомов.

Во время рейда также выяснилось, что некоторые магазины были заранее осведомлены о проверке. Продавцы сами подтвердили этот факт. В связи с этим председатель Государственной налоговой службы Алманбет Шыкмаматов объявил строгий выговор руководителю Налоговой службы города Балыкчи и его заместителю.

Управление делами президента продолжит системный контроль за законным использованием государственной марки.