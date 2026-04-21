В супермаркете города Манаса выявили продукцию без акцизных марок

В городе Манасе Джалал-Абадской области выявили продукцию без акцизных марок в торговой точке. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

По ее данным, в торговой точке под названием «Китайский супермаркет» обнаружены 1,3 тысячи пачек сигарет, 65 бутылок алкогольных и 26 безалкогольных напитков без акцизных марок.

Выявленная продукция изъята, составлен соответствующий акт.

Напомним, что за реализацию до 200 единиц подакцизной продукции без акцизных марок предусмотрен штраф в размере 100 тысяч сомов, а за реализацию более 200 единиц – уголовная ответственность, предусматривающая лишение свободы на срок до семи лет.