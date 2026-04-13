В селе Беловодском выявили сигареты без акциза на почти 1 миллион сомов

Во время рейда в селе Беловодском Московского района Чуйской области выявили табачную продукцию без акцизных марок. Об этом сообщает ГНС.

По ее данным, установлен факт хранения табачной продукции без акцизных марок с целью последующей реализации в количестве 7 тысяч 540 пачек на общую сумму около 1 миллиона сомов.

По факту составлены соответствующие акты. Материалы будут переданы в правоохранительные органы для дачи юридической оценки и принятия мер в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.