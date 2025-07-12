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Общество

Глава Минстроя обещал быстро решить вопрос с документами дома на улице Панфилова

Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики Нурдан Орунтаев встретился с жителями многоэтажного дома, расположенного по адресу: город Бишкек, улица Панфилова, 145.

Этот дом был построен строительной компанией «Премьер Констракшн» в 2018 году, но необходимые разрешительные документы для официального ввода в эксплуатацию не были оформлены в полном объеме. Из-за этого жители не могли зарегистрировать имущество на свое имя и сталкивались с трудностями в оформлении документов.

Министр дал поручение соответствующим учреждениям в кратчайшие сроки оформить разрешительные документы и пообещал, что вопрос будет решен в течение 1-2 месяцев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336041/
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