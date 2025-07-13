Афиша Бишкека на неделю: выставки и киноновинки

15-18 июля. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

25 июня — 4 сентября. Выставка «Следы времени»

В центре выставки — произведения декоративно-прикладного искусства и скульптуры, хранящиеся в золотом фонде музея. Представленные работы отражают художественные традиции кыргызского народа разных эпох, отсылая зрителя к национальному стилю, эстетике и духовным ориентирам.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

4-20 июля. Выставка «Обретение формы и души»

Творческая судьба Абдысадыра Турусбекова — это путь, который прошли многие кыргызские художники его поколения: связав свое мастерство с темой родной земли, традициями и культурой, перерабатывая ее через индивидуальное художественное мышление. Выставка «Обретение формы и души» представляет собой зрелое художественное высказывание мастера.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

11-23 июля. Выставка «Тирек: Нить ее жизни»

Это новаторский дата-арт-проект объединил 14 художниц и художников из стран Центральной Азии. Каждая работа основана на реальных гендерных данных и отражает жизненный опыт женщин и девочек региона. В центре каждой истории — женщина, ее голос, ее право быть увиденной, услышанной и признанной.

Национальный исторический музей, 10.00-17.00.

17 июля. Кинопремьеры

«Смурфики в кино» (мультфильм). Когда злые волшебники Разамель и Гаргамель похищают Папу Смурфа, Смурфетта возглавляет группу смурфиков и отправляется в реальный мир, чтобы спасти его.

«Городские легенды. Парк кошмаров» (ужасы). Компания студентов пробирается ночью в «парк кошмаров», где растет загадочный древний дуб. По местной легенде, это дерево проклято и каждый, кто до него дотронется, умрет страшной смертью. Брутальный парень Флетчер подбивает девушек прикоснуться к дереву после него, считая что городская легенда — это сказка для детей.

«Я знаю, что вы сделали прошлым летом» (ужасы). Пятеро друзей становятся невольными виновниками автокатастрофы, в результате которой гибнет человек. Друзья принимают решение скрыть преступление и клянутся никогда не говорить о том, что произошло. Спустя год это трагическое событие напоминает о себе, когда таинственный убийца с крюком в руке пытается им отомстить.

18 июля. Кинопоказ

Состоится показ фильма «Время цыган» (1988) режиссера Эмира Кустурицы. Балканская эпопея о подростке с телепатическими способностями, втянутом в преступный мир. Трагикомичное и магическое роуд-кино о семье, мечтах и потере.

ololoOrmonKhan, 19.00.

18 июля. Ночь кино

Вы проведете эту киноночь вместе с любимыми героями.

Lekane Bistro Bar, 21.00.

18 июля. Музыкальный вечер

Приглашаем вас на вечера, которые проходят каждую пятницу — живая музыка, уютная атмосфера и отличное настроение.

ТРЦ Bishkek Park, 18.00.