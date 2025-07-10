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Общество

На обеспечение питьевой водой в 2 селах Иссык-Куля выделят 355 миллионов сомов

В полномочном представительстве президента в Иссык-Кульской области рассказали, что в селе Ак-Суу проблема с питьевой водой беспокоила жителей на протяжении многих лет. 

Отмечается, что водопроводные трубы в селе были проложены в 1956 году и до сегодняшнего дня капитальный ремонт не проводился. Из-за этого трубы и резервуары для воды износились, в разных местах случались прорывы, что создавало препятствия для бесперебойной подачи воды.

Эта проблема была поднята на государственном уровне, управлением делами президента были выделены средства и начались работы по реконструкции. Этот крупный проект, общая сметная стоимость которого составляет 355 миллионов 800 тысяч сомов, направлен на обеспечение сел Ак-Суу и Лесного стабильной и чистой водой.

В настоящее время ведутся работы по перекладке водопроводных труб, подключению дополнительных источников и строительству новых резервуаров. Эти работы выполняет общество с ограниченной ответственностью «Кут Компани Групп».

С ходом работ на месте ознакомился полномочный представитель президента Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области Бакытбек Жетигенов. Он получил информацию от представителей подрядной организации и отметил, что строительные работы должны вестись в соответствии с установленным графиком и техническими требованиями. 

Как отметил глава области, реализация этого проекта обеспечит тысячи жителей чистой водой и внесет большой вклад в улучшение качества их жизни.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335798/
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