Продолжается оптимизация деятельности Нацстаткома Кыргызстана

В рамках продолжения работы по повышению эффективности и дебюрократизации системы государственной службы кабинетом министров принято решение об оптимизации с 1 августа 2025 года штатной численности Национального статистического комитета Кыргызской Республики.

Предусматривается упразднение областных управлений статистики с перераспределением ресурсов на городской и центральный уровни. При этом в общей сложности предусматривается сокращение предельной штатной численности государственного органа на 100 штатных единиц основного и обслуживающего персонала.

Принятое решение позволит устранить дублирование функций в сфере государственной статистики между центральным и областным уровнями, наладить оперативное взаимодействие с респондентами на городском уровне, а также усилить выполнение аналитических и методологических функций сотрудниками центрального аппарата Национального статистического комитета.

Сэкономленные средства будут направлены на осуществление дополнительных поощрительных выплат, а также иные меры материального поощрения сотрудников Национального статистического комитета.

Ранее Национальным статистическим комитетом были оптимизированы формы официальной статистической отчетности. Количество форм отчетности сокращено с 246 до 119.