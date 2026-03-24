20:29
USD 87.45
EUR 101.37
RUB 1.07
Общество

Улицу Кожевенную в Бишкеке расширят и отремонтируют

По поручению мэра Айбека Джунушалиева его заместитель Рамиз Алиев организовал выездное совещание по вопросу капитального ремонта и расширения улицы Кожевенной в районе рынка «Дордой». Об этом сообщает муниципалитет.

По его данным, на совещании рассмотрены текущее состояние улицы, высокая интенсивность дорожного движения и вопросы развития инфраструктуры.

«По итогам обсуждения подчеркнута необходимость капитального ремонта и расширения улицы Кожевенной. Работы будут выполнены в два этапа. 1 апреля для движения транспорта закроется участок улицы Кожевенной от улицы Аул до улицы Ибраимова. Вторым этапом планируется закрыть участок улицы Кожевенной от улицы Ибраимова до улицы Элебесова», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/367293/
просмотров: 250
Версия для печати
24 марта, вторник
20:24
В Бишкеке состоялось открытие Первых молодежных Дельфийских игр ШОС В Бишкеке состоялось открытие Первых молодежных Дельфий...
20:02
Улицу Кожевенную в Бишкеке расширят и отремонтируют
19:54
Генсек ОБСЕ оценил усилия Кыргызстана по обеспечению гендерного равенства в ЖК
19:49
МЧС предупреждает: в горных районах Кыргызстана возможны сели, оползни и лавины
19:43
Вдоль проспекта Айтматова выкапывают кустарники. Мэрия Бишкека объяснила причину