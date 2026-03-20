В Баткенском предприятии электрических сетей отремонтировали три подстанции

В Баткенском предприятии электрических сетей проведен капитальный ремонт трех подстанций. Об этом сообщает Минэнерго.

В частности, выполнены масштабные ремонтные работы на подстанциях 35/10 киловольт «Кара-Токой-2», 35/10 киловольт «Ак-Турпак» и 35/6 киловольт «Ширеч».

«Трансформаторы прошли полный технический осмотр, устаревшее оборудование обновили. Также с целью повышения надежности электроснабжения проверены системы релейной защиты и автоматики, выполнены необходимые ремонтные работы. Капитальный ремонт создает условия для стабильной работы сетей, поспособствует снижению количества аварийных отключений и обеспечивает потребителей качественной электрической энергией», — говорится в сообщении.