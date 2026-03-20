Общество

В Баткенском предприятии электрических сетей отремонтировали три подстанции

В Баткенском предприятии электрических сетей проведен капитальный ремонт трех подстанций. Об этом сообщает Минэнерго.

В частности, выполнены масштабные ремонтные работы на подстанциях 35/10 киловольт «Кара-Токой-2», 35/10 киловольт «Ак-Турпак» и 35/6 киловольт «Ширеч».

«Трансформаторы прошли полный технический осмотр, устаревшее оборудование обновили. Также с целью повышения надежности электроснабжения проверены системы релейной защиты и автоматики, выполнены необходимые ремонтные работы. Капитальный ремонт создает условия для стабильной работы сетей, поспособствует снижению количества аварийных отключений и обеспечивает потребителей качественной электрической энергией», — говорится в сообщении.
Материалы по теме
В Бишкеке на один день закрывается участок улицы Токомбаева
В Кыргызстане открыли первый региональный центр ремонта вертолетов
После ремонта в Бишкеке вновь открылся центр помощи детям
После пожара. Ремонт в НИИХСиТО выполнен на 85 процентов
После пожара. Сроки завершения ремонта в НИИХСиТО сдвинулись
В селе Тюп реконструируют школу. Ее не ремонтировали 47 лет
В городе Ош ремонтируют здание мэрии. Муниципалитет показал, каким оно станет
Ремонт дорог в Оше. Закрывается участок улицы Навои
В связи с ремонтом аэропорт «Манас» временно ограничил движение авто
Мэрия Бишкека ремонтирует геронтологический центр «Ардагер»
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Программа &laquo;Схемы&raquo; ГНС выявила, как за&nbsp;пять лет разорили &laquo;Кыргызнефтегаз&raquo; Программа «Схемы» ГНС выявила, как за пять лет разорили «Кыргызнефтегаз»
Новая фотография Камчыбека Ташиева вызвала обсуждение в&nbsp;соцсетях Новая фотография Камчыбека Ташиева вызвала обсуждение в соцсетях
Сколько стоят яйца в&nbsp;Бишкеке: обзор цен на&nbsp;рынках и&nbsp;в&nbsp;магазинах Сколько стоят яйца в Бишкеке: обзор цен на рынках и в магазинах
Бизнес
Как подготовиться к&nbsp;Ноорузу и&nbsp;обновиться к&nbsp;весне без суеты и&nbsp;лишних трат Как подготовиться к Ноорузу и обновиться к весне без суеты и лишних трат
Экосистемы BAKAI и&nbsp;Binance объявляют о&nbsp;запуске интеграции платежных сервисов Экосистемы BAKAI и Binance объявляют о запуске интеграции платежных сервисов
Щедрые скидки к&nbsp;светлым праздникам: минус 21&nbsp;процент в&nbsp;O!Store Щедрые скидки к светлым праздникам: минус 21 процент в O!Store
KOICA улучшает систему учета и&nbsp;контроля продукции животноводства KOICA улучшает систему учета и контроля продукции животноводства
