Подготовку кадров для будущей японской больницы обсудили в Бишкеке

В Министерстве просвещения КР состоялась встреча с представителями японской компании Kitahara Medical Strategies International Co. Ltd. Делегацию принял заместитель министра просвещения Альберт Махметкулов.

В ходе переговоров стороны обсудили возможные направления сотрудничества в сфере подготовки медицинских кадров, а также перспективы реализации проекта по открытию японской больницы на территории Кыргызстана. Инициатива рассматривается как возможная модель государственно-частного партнерства и может стать значимым шагом в укреплении медицинской инфраструктуры страны.

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Особое внимание уделено вопросам подготовки специалистов для будущей клиники, включая программы стажировок и совместные образовательные инициативы.

Замминистра отметил, что в настоящее время в системе медицинского образования Кыргызстана начинается переход от количественных показателей к качественной подготовке специалистов. Он подчеркнул, что высокий уровень здоровья граждан Японии — яркий показатель эффективности их системы здравоохранения, и в этом направлении Кыргызстан может перенять ценный опыт.