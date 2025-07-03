Японская компания построит современную больницу в Кыргызстане

Компания Kitahara Medical Strategies International Co. Ltd, один из лидеров в области медицинских технологий в Японии, планирует построить современную многопрофильную больницу в Кыргызстане. Об этом сообщила пресс-служба Национального агентстве по инвестициям при президенте КР.

По ее данным, сегодня состоялась встреча руководства ведомства с представителями компании, где обсуждался данный проект.

Инициатива направлена на внедрение передовых медицинских стандартов, повышение качества и доступности медицинских услуг, развитие профессионализма местных специалистов.

Заместитель директора агентства Жалын Жээналиев заявил о готовности государства поддерживать международные инициативы в сфере здравоохранения и выразил признательность японской стороне за интерес к сотрудничеству.

Проект рассматривается как потенциальная модель государственно-частного партнерства и станет важным шагом в укреплении медицинской инфраструктуры страны. Сейчас прорабатываются концепция и технические решения проекта.