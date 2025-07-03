21:29
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Японская компания построит современную больницу в Кыргызстане

Компания Kitahara Medical Strategies International Co. Ltd, один из лидеров в области медицинских технологий в Японии, планирует построить современную многопрофильную больницу в Кыргызстане. Об этом сообщила пресс-служба Национального агентстве по инвестициям при президенте КР.

По ее данным, сегодня состоялась встреча руководства ведомства с представителями компании, где обсуждался данный проект.

Инициатива направлена на внедрение передовых медицинских стандартов, повышение качества и доступности медицинских услуг, развитие профессионализма местных специалистов.

Заместитель директора агентства Жалын Жээналиев заявил о готовности государства поддерживать международные инициативы в сфере здравоохранения и выразил признательность японской стороне за интерес к сотрудничеству.

Проект рассматривается как потенциальная модель государственно-частного партнерства и станет важным шагом в укреплении медицинской инфраструктуры страны. Сейчас прорабатываются концепция и технические решения проекта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335096/
просмотров: 82
Версия для печати
Материалы по теме
Перспективу запуска прямых авиарейсов между КР и Японией обсудили в Токио
Кабмин увеличил количество инвестиционных проектов на 2025 год до 134
В Японии казнили «убийцу из Twitter»
Зампредседателя кабмина Эдиль Байсалов принял японскую делегацию
Глобальные прямые иностранные инвестиции снижаются второй год подряд
В Ноокатском районе четвертый год не могут достроить больницу
Кыргызстан запускает новый инструмент для устойчивых инвестиций
Бишкек представил свои инвестиционные возможности на форуме в Астане
Живут по инструкции и любят очереди. Кыргызстанка о жизни в Японии
Депутат ЖК пожаловался на сайт Нацагентства по инвестициям. Телефоны не работают
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане ожидается жара до&nbsp;+41&nbsp;градуса Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается жара до +41 градуса
Полис ОСАГО в&nbsp;Кыргызстане можно оформить до&nbsp;1&nbsp;сентября 2025 года Полис ОСАГО в Кыргызстане можно оформить до 1 сентября 2025 года
Жители южного берега Иссык-Куля обеспокоены массовым строительством Жители южного берега Иссык-Куля обеспокоены массовым строительством
Бизнес
BakAi &amp;&nbsp;&laquo;Шоро&raquo; запускают летнюю акцию с&nbsp;призами BakAi & «Шоро» запускают летнюю акцию с призами
Подготовка к&nbsp;школе без стресса: записать ребенка в&nbsp;первый класс можно онлайн Подготовка к школе без стресса: записать ребенка в первый класс можно онлайн
Мини-футбол для тех, кто на&nbsp;службе: как прошел турнир при поддержке KFC Мини-футбол для тех, кто на службе: как прошел турнир при поддержке KFC
Как избежать штрафов: оформите ОСАГО быстро и&nbsp;выгодно Как избежать штрафов: оформите ОСАГО быстро и выгодно
3 июля, четверг
21:25
Японская компания построит современную больницу в Кыргызстане Японская компания построит современную больницу в Кыргы...
21:13
Коррупция в «Кыргызфильме». В Минкультуры ответили кинорежиссеру Бакыту Мукулу
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 4 июля: будет солнечно
20:40
В Министерстве просвещения будет образована коллегия из 19 человек
20:23
После жалоб горожан мэрия Бишкека демонтировала незаконную постройку