Стихийная торговля в Бишкеке: штрафы за 8 месяцев превысили 6 миллионов сомов

С ноября 2024 года по настоящее время власти Бишкека провели 153 рейда, в ходе которых ликвидировали 995 точек несанкционированной торговли. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Общая сумма штрафов составила 6 миллионов 26 тысяч сомов.

В мэрии отметили случай систематических нарушений со стороны женщины Б.А.Т. Отмечается, что она неоднократно получала предписания о соблюдении норм закона, но продолжала игнорировать требования, осуществляя незаконную торговлю на территории Ошского рынка. После разъяснительных работ и 4 штрафов инспекция составила акт об изъятии имущества. 5 июня наложили штраф в размере 30 расчетных показателей (3 тысячи сомов). Муниципальная инспекция обратилась в суд с заявлением об уничтожении изъятого имущества, и его удовлетворили.

В мэрии напомнили, что торговля вне специально отведенных мест нарушает санитарные и противопожарные нормы, а также создает препятствия для движения пешеходов и транспорта.