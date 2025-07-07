Заснул с леденцом во рту. Из желудка ребенка врачи извлекли пластиковую палочку

Даже безобидные на первый взгляд сладости могут привести к серьезным последствиям. Об этом предупреждает пресс-центр Минздрава.

По данным ведомства, в субботу, 5 июля, в отделение эндоскопии Национального центра охраны материнства и детства поступил 9-летний мальчик с жалобами на боли в животе. Его направили из Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи.

Как выяснилось, ребенок уснул с чупа-чупсом во рту и проглотил его целиком. Врачи провели гастроскопию и извлекли из желудка пластиковую палочку от леденца.

Состояние ребенка удовлетворительное, он отпущен домой.

«Уважаемые родители, не позволяйте детям засыпать с едой или леденцами во рту! Это может быть опасно. Будьте бдительны!» — призывают в Минздраве.

Ранее врачи извлекли из желудка восьмилетнего мальчика 10-сомовую монету.