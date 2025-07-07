Как правильно хранить лекарства дома: Кыргызфармация о главных ошибках

Даже самые эффективные лекарства могут потерять свои свойства, если их неправильно хранить. Об этом предупреждает ГП «Кыргызфармация».

Представители госпредприятия назвали самые распространенные ошибки, которых стоит избегать.

Хранение на кухне или в ванной комнате. Повышенная влажность и перепады температуры могут повредить структуру таблеток и капсул. Лучше выбрать сухое и прохладное место — например, шкаф вне доступа для детей.

Держать лекарства на подоконнике. Прямые солнечные лучи разрушают активные вещества. Даже в закрытой упаковке препараты под солнцем могут терять эффективность.

Хранение в дверце холодильника. Некоторые препараты действительно требуют хранения при температуре +2...+8 градусов, но дверца холодильника — самое нестабильное по температуре место. Лучше ставить такие лекарства на среднюю полку.

Отсутствие маркировки на упаковке. Иногда мы перекладываем лекарства в другую коробку или выкидываем инструкцию. В результате забывается срок годности и способ применения. Не стоит так делать — лучше сохранить оригинальную упаковку.

Хранение «на всякий случай». Просроченные или ненужные препараты часто скапливаются дома. Это опасно. Нужно регулярно пересматривать домашнюю аптечку и утилизировать препараты с истекшим сроком годности.

В «Кыргызфармации» советуют всегда читать инструкцию — там указан оптимальный способ хранения.