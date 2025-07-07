Ваучерный механизм. Для некоторых абитуриентов есть льготы при поступлении в вуз

Для некоторых категорий абитуриентов есть льготы при поступлении на педагогические направления в рамках ваучерного механизма финансирования. Об этом сообщает портал «Абитуриент online».

Льготы имеют граждане с инвалидностью I и II группы, инвалиды с детства, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

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При наличии порогового балла Общереспубликанского тестирования и подтверждающих документов они подают заявку в выбранный государственный вуз в рамках первого тура без участия в конкурсе на ваучер (получают его автоматически).

Для льготных категорий в государственных вузах выделяются отдельные квоты.

Напомним, зачисление на педагогические специальности в Кыргызстане изменится — бюджетная форма обучения не предусмотрена, доступны только ваучерная или контрактная форма обучения.