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Общество

Зачисление на педагогические специальности в Кыргызстане изменится

В Кыргызстане по педагогическим специальностям бюджетная форма обучения не предусмотрена, доступны только ваучерная или контрактная форма обучения. Об этом сообщает портал «Абитуриент online».

Как пояснила 24.kg главный специалист управления высшего, среднего профессионального и послевузовского образования Министерства науки, высшего образования и инноваций Айнура Асан кызы, в 2025 году запускают пилотную апробацию модели ваучерного механизма финансирования в рамках приемной кампании в высшие учебные заведения на 2025/26 учебный год.

Ваучерный механизм — метод государственного финансирования, при котором бюджетные средства, предусмотренные в республиканском бюджете, следуют за учащимся в образовательные организации независимо от форм собственности.

Во время пилота он будет предусмотрен только для педагогических направлений подготовки.

Зачисление пройдет в два этапа:

  1. Получение ваучера (до начала первого тура).
  2. Поступление в вуз (в рамках основных туров).

Для начала абитуриенты с результатом от 130 баллов по Общереспубликанскому тестированию регистрируются в системе «Абитуриент online» и подают заявку на участие в конкурсе на получение ваучера по педагогическому направлению.

На первом этапе учитываются баллы ОРТ и социальная категория (город, село, малый город, высокогорье). Выбор вуза на этом этапе не требуется.

На втором этапе абитуриенты, получившие ваучер, участвуют в общем конкурсе на поступление на ваучерные педагогические специальности в рамках основных туров приема в вузы КР.

Здесь абитуриент выбирает вуз и специальность, учитываются только баллы ОРТ (без учета социальных категорий).

«Таким образом, вузы будут самостоятельно утверждать план приема и конкурировать за абитуриентов с лучшими баллами ОРТ. То есть распределения грантов по вузам, исходя из их заявки, не будет. Ваучер следует за учащимся. Частные вузы также смогут принять участие в пилоте, мы написали письма всем, кто реализует педагогические направления подготовки. Только два частных университета выразили свое желание», — сказала Айнура Асан кызы.

Сроки проведения приемной кампании пока не утверждены.

Согласно временному порядку, стоимость ваучера для вузов составляет 42 тысячи 350 сомов.

Если стоимость обучения в частном вузе выше стоимости ваучера, то оплата разницы осуществляется студентом.

Всего в программе ваучеров планируется участие 16 вузов, в том числе двух частных.

Обладатель ваучера обязан возместить образовательной организации независимо от форм собственности затраты в размере стоимости ваучера в случаях:

  • отказа от работы по направлению после окончания обучения;
  • отчисления по неуважительной причине или по собственному желанию.

Пилотная апробация ваучерного механизма финансирования не распространяется на образовательные организации высшего и среднего профессионального образования, расположенные в Баткенской области.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335398/
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