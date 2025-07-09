Нас просто могут закрыть. Как руководство планирует спасать музей имени Фрунзе

На международной конференции, приуроченной к 100-летию Мемориального дома-музея Михаила Фрунзе, заявили о планах модернизировать объект, а также создать музей кыргызской государственности.

О том, какие причины стояли за разработкой инициативы, в интервью 24.kg рассказал директор музея Кенешбек Алмакучуков.

Он отметил, что экспозиция формировалась 60 лет назад, в эпоху развитого социализма, а сейчас многие уже не знают, кто такие Колчак, Врангель, Ворошилов, Деникин или Юденич.

«Когда к нам приходят неподготовленные посетители,они не понимают, о чем этот музей, для чего он, какую задачу решает. Что делать с экспозицией, чтобы музей сделать вновь посещаемым, культовым местом? Нужно его менять. Потому что, если мы не будем менять экспозицию, нас просто закроют. Уже было три попытки в разные времена: сделать музей города, музей Вооруженных сил, музей этнографии», — сказал Кенешбек Алмакучуков.

Поэтому перед руководством музея стояла задача внести изменения. Для этого на конференцию, посвященную Мемориальному дому-музею Михаила Фрунзе, были приглашены ведущие специалисты из России, Узбекистана, Казахстана для обмена опытом.

Одним из способов популяризации музея руководство видит в создании выставочного пространства, посвященного истории кыргызской государственности.

«Мы ищем 16 вех, 16 эпох, в почти двухтысячелетней истории. И, соответственно, новая тематическая структура будет построена по этим магистральным ключевым точкам. Работа над списком личностей, которые будут представлены в расширенном музее, еще ведется. Пока у нас нет спонсоров, и одной из задач конференции как раз было сказать, что музей будет меняться и запросить финансирование. А так мы делаем сами, собственными силами, привлечением специалистов из Академии наук, университетов, на волонтерских началах», — отметил директор музея.

При этом он сказал, что музей сохранит имя Михаила Фрунзе, а посвященная ему экспозиция также будет расширена.

По словам Кенешбека Алмакучукова, уже два года сотрудники музея ищут материалы в архивах, обращаются в разные инстанции, чтобы выяснить, чем еще был бы интересен Михаил Фрунзе.

«Мы здесь выяснили очень большие, потрясающие вещи, которые открывают масштаб личности Михаила Фрунзе не только как полководца. Мы выявили разные аспекты деятельности Фрунзе: что он был знаком с нашими местными элитами того времени, знал, чем отличаются кыргызы от казахов и узбеков. Когда возник вопрос о территориально-национальном размежевании в 1922 году, мы считаем, что он помог нам, кыргызстанцам, получить автономию в нынешних границах. То есть, по сути, он был высшим руководством страны. Мы полагаем, что он своим авторитетным мнением стимулировал или способствовал созданию кара-киргизской автономии в ее нынешних границах. В то время были желания у разных сторон, противоборствующих, создать северный Кыргызстан с автономией в рамках Казахстана и южную автономию в рамках зарождающейся Узбекской ССР. То есть он сыграл одну из ключевых ролей в создании современной кыргызской государственности в 1924 году», — считает он.

Михаил Васильевич Фрунзе — один из самых известных полководцев и военных стратегов периода Гражданской войны, родился в Пишпеке (ныне Бишкек) в 1885 году. Вошел в историю как один из ключевых командующих Красной армии, сыгравших важную роль в становлении советского государства. Его родной дом на улице Фрунзе с 1925-го является музеем и культурным наследием республиканского значения.