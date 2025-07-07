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Общество

В Японии издана книга о Центральной Азии и древних городах региона

В Японии издана книга о Центральной Азии и древних городах региона. Ее подготовила писательница и путешественница Азуса Шираиши.

Повествование «Путешествие по Центральной Азии» основано на личных впечатлениях автора, полученных в ходе поездки по странам региона в 2023 году. В рамках путешествия Азуса Шираиши посетила Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан и Таджикистан и попыталась дать читателям целостное представление о регионе.

Автор отмечает, что каждая из пяти стран обладает уникальной идентичностью. По ее словам, в Японии ощущается нехватка информации о Центральной Азии и она надеется, что книга станет вкладом в развитие культурных связей и туристических обменов между странами региона и Японией.

«Путешествие по Центральной Азии» содержит рассказы об истории, культуре, традициях, гастрономии, а также живые зарисовки общения с местными жителями.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335380/
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