Начал с себя. О борьбе с коррупцией рассказал министр здравоохранения

Министр здравоохранения Эркин Чечейбаев рассказал в эфире «Ала-Тоо 24» о первых итогах 100 дней своей работы на этом посту.

По его словам, президент страны поставил перед ним основную задачу — искоренение системной коррупции.

«В этом плане я решил начать с самого себя, с Минздрава. Процесс назначения и увольнения руководителей медицинских учреждений 30 лет независимости проводился по личному желанию того, кто занимает пост министра. Обычно каждый новый глава Минздрава занимался тем, что увольнял руководителей и назначал своих. Не скажу, что сразу — мне потребовалось время для изучения ситуации, но мы поставили на системную основу отбор и назначение кадров. Это прозрачный конкурсный отбор», — сказал Эркин Чечейбаев.

Он отметил, что люди, которые подходят по определенным критериям, отучились на курсе «Менеджмент в здравоохранении», сдали тесты, набрали определенные баллы, имеют стаж — могут войти в резерв кадров.

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«Затем они имеют право подавать на конкурс. Отбор происходит анонимно, все заявки зашифрованы, комиссия не знает ни имени, ни фамилии участников. Человек, который набрал наивысшие баллы по всем критериям, и становится руководителем организации здравоохранения. Нравится он министру или нет, прошел справедливый конкурс и будет руководителем», — заверил Эркин Чечейбаев.

По его словам, уже назначили таким образом пять человек. В настоящее время идет конкурс еще на 22 позиции.

«Я надеюсь, так будет и в будущем. Это дает шанс руководителям быть уверенным в своем карьерном росте. Если ты отучился, честно отработал и показал хорошие результаты, то ты имеешь все шансы пройти конкурс и стать руководителем. Подобную систему будем внедрять и на другие ступени — ниже, чтобы директор больницы назначал заведующих отделений не по своему желанию, а также по конкурсу. Чтобы заместители директора знали, что смогут потом стать директорами. И мы поставили лимит — два раза по пять лет, потом надо дать возможность проявить себя другим», — пояснил глава Минздрава.