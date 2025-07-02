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Общество

Рэпперу P. Diddy грозит 20 лет тюрьмы. В чем его обвиняют

Фото из интернета

В среду, 2 июля, присяжные вынесли вердикт по делу 55-летнего рэпера Шона Комбса (выступал под псевдонимом Дидди). Об этом пишет Русская служба «Би-Би-Си».

По ее данным, основные пункты обвинения: рэкет, насильственное перемещение людей с целью сексуальной эксплуатации и вовлечение в проституцию.

Присяжные признали Дидди виновным по двум эпизодам перевозки людей с целью их вовлечения в проституцию, максимальное наказание по каждому эпизоду — десять лет лишения свободы.

Теперь судья должен вынести приговор.

55-летний Шон Комбс (работавший под псевдонимами Puff Daddy, P. Diddy, Diddy) — один из главных рэп-исполнителей и продюсеров уже несколько десятилетий.

Diddy обвинялся по нескольким статьям, самая суровая из них — о рэкете, она предусматривает наказание вплоть до смертной казни. Понятие рэкет американское законодательство трактует как «создание преступного предприятия» — формулировка появилась, чтобы бороться с мафией и организованной преступностью. Лояльные Комбсу сотрудники, утверждает прокуратура, помогали ему доставать наркотики, которыми он опаивал своих жертв, а также помогали скрывать то, что происходило на его вечеринках.

По статье о секс-траффике — насильственном перемещении людей с целью их сексуальной эксплуатации — Комбсу грозит срок от 15 лет лишения свободы. По статье о перемещении людей с целью вовлечения их в проституцию — до 10 лет.

В основе обвинений — показания свидетелей, которые рассказывали, в частности, как их привозили на «сумасшедшие вечеринки» Дидди и склоняли к сексуализированным контактам под воздействием больших доз алкоголя и наркотиков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334986/
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