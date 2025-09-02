Омбудсмен Кыргызстана призвала усилить меры против школьного рэкета

Акыйкатчи Джамиля Джаманбаева призвала государственные органы усилить меры по обеспечению безопасности учащихся в школах. Об этом сообщила пресс-служба института омбудсмена.

Джамиля Джаманбаева подчеркнула, что случаи школьного рэкета требуют четкого межведомственного взаимодействия, системной профилактики и незамедлительной реакции как со стороны школы, так и правоохранительных органов.

Сообщается, что к акыйкатчи обратилась жительница Оша 38-летняя О.А. с просьбой защитить интересы ее сына ученика 7-го класса школы имени Ломоносова. По словам родительницы, с сентября 2024 года мальчик подвергался школьному рэкету со стороны восьмиклассников А.Б. и Т.Х. Подростки запугивали ребенка ножом и кастетом, вымогали деньги в подвале школы, угрожали. Мальчик находился в подавленном состоянии, потерял интерес к учебе и спорту, перестал посещать футбольные тренировки.

«Моего сына могли вызвать из класса даже во время урока, заставляли покупать еду. Лишь после установки на телефон приложения «Родительский контроль» я смогла прочитать переписку с А.Б. и Т.Х. и поняла, что ребенка запугивают и вымогают у него деньги. Он переводил средства на электронный кошелек под инициалами Э.Ы., а также передавал наличными», — рассказала О.А.

Она также отметила, что обращения к администрации школы не дали результата. Кроме того, заявление в милиции приняли, однако никаких реальных действий со стороны сотрудников ИДН не было.

Джамиля Джаманбаева направила официальные запросы в Министерство просвещения и МВД с просьбой провести проверку по изложенным фактам и дать оценку бездействию директора школы и сотрудника ИДН.

В Минпросвещении ответили, что директору школы объявили выговор. МВД сообщило, что ОВД Сулайман-Тоо Ошского ГУВД провел проверку, в ходе которой подтвердились факты рэкета. Подростки признались в вымогательстве, но уголовное дело не завели, так как они являются несовершеннолетними. Школьников поставили на учет в ИДН. В отношении родителей составили административные протоколы и наложили штрафы в размере 1 тысячи сомов.

Мать пострадавшего ребенка подала заявление в городской суд с просьбой пересмотреть решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Следственный судья частично удовлетворил заявление, признав постановление следователя М.А. ОВД Сулайман-Тоо Ошского ГУВД об отказе в возбуждении уголовного дела по школьному рэкету необоснованным, и обязал его устранить выявленные нарушения.

Чуть позже родители детей заключили мирное соглашение и отозвали свое заявление.

Согласно докладу института акыйкатчи за 2024 год, зафиксировано 54 обращения, связанных с нарушением прав детей, в том числе по фактам насилия и буллинга. Институт отметил, что для решения проблемы школьного рэкета и насилия в учебных заведениях необходим комплексный и системный подход.

С началом учебного года институт омбудсмена рекомендует: