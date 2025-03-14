Профилактику семейного насилия и школьного рэкета обсудили в Балыкчи

В городе Балыкчи Иссык-Кульской области прошел форум под названием «Токто, коркпо, жаша», посвященный профилактике семейного насилия, школьного рэкета и буллинга. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

В мероприятии приняли участие представители местной госадминистрации, локального кенеша, представители кризисного центра «Бактылуу эне», прокуратуры, образовательных учреждений, а также сотрудники Службы общественной безопасности МВД.

«Участники акцентировали внимание на необходимости усиления родительского контроля, принятия комплексного подхода к профилактике правонарушений, организации информационно-воспитательных мероприятий в учебных заведениях. После встречи МВД и представители проекта «Правосудие для всех» оказали гуманитарную помощь кризисному центру «Бактылуу эне» города Балыкчи», — говорится в сообщении.

В МВД отметили, что такие мероприятия укрепляют взаимодействие между субъектами, обеспечивающими защиту граждан от семейного насилия, а также позволяют оказать необходимую помощь жертвам.